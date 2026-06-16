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Sűrű füst borította be a kiemelt fontosságú orosz olajraktárat, a hatóságok magyarázkodnak
Globál

Sűrű füst borította be a kiemelt fontosságú orosz olajraktárat, a hatóságok magyarázkodnak

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Dróntámadás miatt tűz ütött ki egy olajraktárban az oroszországi Krasznodári határterületen június 16-ára virradó éjszaka - írta a Kyiv Independent.

A regionális katasztrófavédelmi törzs közleménye szerint a Krasznodári határterület Krasznoarmejszkij járásában, Poltavszkaja település közelében fekvő olajraktár területére egy pilóta nélküli repülőgép roncsa csapódott be, amely tüzet okozott. A támadásról a független Exilenova+ megfigyelőcsatorna is beszámolt, a helyi lakosok által készített fényképeket és videófelvételeket is közzétéve.

Az orosz hatóságok évek óta majd' minden hasonló kárt "lezuhanó dróntörmeléknek" tulajdonítanak. A valóságban az esetek jelentős részében a légvédelem egyszerűen nem tudja elfogni az ukrán fegyvereket.

A hatóságok tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, és halálos áldozatokról sem érkezett jelentés.

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Az ukrán hatóságok egyelőre nem reagáltak a támadásról szóló hírekre.

A Fekete-tenger partján fekvő, stratégiai jelentőségű Krasznodári határterületet egyre gyakrabban érik ukrán dróncsapások,

miután Kijev fokozatosan kiterjeszti katonai műveleteit az orosz hátország mélyebben fekvő területeire is.

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