Szűk elitklubba lép fegyverkezés terén a világ legnépesebb országa: ilyen rakétarendszerrel csak néhány hatalom bír

Az indiai védelmi minisztérium közleménye szerint június 10-én és 11-én három egymást követő indítási tesztet hajtottak végre, amelyek során az elfogórakéták sikeresen megsemmisítették a célpontokat. A próbákat a kelet-indiai Orisza államban található Csandipurban végezték. A tárca közölte, hogy a tesztek igazolták India képességét az interkontinentális ballisztikus rakéták elleni védekezésre is, amivel az ország csatlakozott az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és Izrael alkotta elit klubhoz.

A fejlesztés stratégiai szempontból kiemelten fontos Újdelhi számára, hiszen India két olyan atomhatalommal szomszédos – Pakisztánnal és Kínával –, amelyekkel megoldatlan határvitái és időről időre kiújuló katonai feszültségei vannak. Míg Pakisztán főként rövid és közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákkal rendelkezik, addig

a kínai arzenál jóval nagyobb és fejlettebb, és interkontinentális rakétákat is tartalmaz.

Szakértők szerint India eddigi rakétavédelme elsősorban a rövid és közepes hatótávolságú fenyegetések elhárítására volt alkalmas, bár a pontos haditechnikai adatokat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Adzsaj Lele, a Manohar Parrikar Védelmi Tanulmányok és Elemzések Intézetének igazgatóhelyettese rámutatott, hogy Indiának elengedhetetlen a saját fejlesztésű, stabil védelmi rendszer, mert a kínai interkontinentális rakétákkal szemben nem támaszkodhat kizárólag külföldről beszerzett fegyverekre.

A teszteket az indiai Védelmi Kutatási és Fejlesztési Szervezet hajtotta végre, amely az elmúlt évtizedben kulcsszerepet játszott az ország védelmi önellátási törekvéseiben. A kísérletek egy tavaly augusztusban bejelentett nagyszabású projekt részét képezik. Ennek célja egy olyan

többszintes légvédelmi és rakétaelhárító pajzs kiépítése 2035-ig, amely a ballisztikus és a hiperszonikus rakéták ellen is hatékony védelmet nyújt.

Radzsnat Szingh védelmi miniszter a közel-keleti konfliktusok tapasztalataira, különösen az Egyesült Államok, Irán és Izrael közötti feszültségek során felértékelődött légvédelmi rendszerek szerepére utalva erősítette meg, hogy a világ legnépesebb országa elkötelezett a többszintű rakétavédelmi hálózat kiépítése mellett.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 10. Drámai támadás ért egy kereskedelmi hajót, az ázsiai nagyhatalom azonnali lépéseket követel a veszélyes vizeken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Deepak Gupta/Hindustan Times via Getty Images