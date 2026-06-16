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Trump ideiglenes békét köt Iránnal, szivárognak a részletek, napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros
Globál

Trump ideiglenes békét köt Iránnal, szivárognak a részletek, napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros

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Keddre körvonalazódtak az Egyesült Államok és Irán közötti ideiglenes megállapodás részletei, amely a közel-keleti háború lezárását célozza. A keretegyezmény azonnali olajexportot tesz lehetővé Teherán számára, kizárja az iráni atomfegyver birtokolásának lehetőségét, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost.

Az ideiglenes megállapodás

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A szorost Irán azután zárt le gyakorlatilag, hogy februárban az Egyesült Államok és Izrael támadást indított az ország ellen. Donald Trump a franciaországi G7-csúcstalálkozón kijelentette, hogy a megállapodás szövege egyértelműen rögzíti, hogy Teherán nem fejleszthet atomfegyvert, és az egyezményt néhány napon belül hivatalosan is közzéteszik. Az amerikai elnök hozzátette, támogatja a republikánus képviselők javaslatát, amely szerint a megállapodást a Kongresszus elé kell terjeszteni felülvizsgálatra.

Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő szerint az egyezség lehetővé teszi Irán számára az azonnali olaj- és üzemanyag-értékesítést, és az ehhez szükséges banki, szállítási és biztosítási szolgáltatásokat is. Teherán azonban csak abban az esetben élhet ezekkel a kedvezményekkel, ha maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, köztük az atomfegyverprogram leállítását, a dúsított hasadóanyagok semlegesítését, valamint a szabad hajózás biztosítását a Hormuzi-szorosban. A végleges megállapodásról szóló tárgyalások pénteken kezdődnek Svájcban a keretegyezmény aláírása után, amelyen J. D. Vance amerikai alelnök és Mohammad Báger Gálibáf, Irán vezető tárgyalója is részt vesz.

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Az olajárak kedden több mint 2 százalékkal csökkentek, miután az egyezség hírére már az előző napon is csaknem 5 százalékos zuhanást regisztráltak a piacok. Iparági szakértők szerint a közel-keleti olaj- és gázkitermelés teljes helyreállítása még hónapokig tarthat.

Mindkét fél megerősítette, hogy a Hormuzi-szorost – amelyen a globális olaj- és LNG-kereskedelem mintegy ötöde halad át – péntektől újra megnyitják. Az iráni állami televízió kedden már a tengeri blokád feloldásáról számolt be, bár hangsúlyozta, hogy a hajóknak továbbra is koordinálniuk kell tevékenységüket az Iráni Forradalmi Gárdával. Washington 60 napos díjmentes áthaladást ígért, Teherán viszont jelezte, hogy a szorost Ománnal közösen kívánja ellenőrizni.

A konfliktus egyik legkényesebb kérdése továbbra is Libanon helyzete, ahol az Izrael és a Hezbollah közötti harcok miatt már 1,2 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát. Irán álláspontja szerint a megállapodás teljes tűzszünetet követel meg Libanonban, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök viszont közölte, hogy országa fenntartja katonai jelenlétét Dél-Libanonban, és fenntartja a válaszadás jogát a Hezbollah esetleges támadásaira. Trump kedden kifejezte nemtetszését Izrael fellépésével kapcsolatban. Egy amerikai tisztviselő megerősítette, hogy az izraeli csapatok kivonása Libanonból nem feltétele a megállapodásnak, miközben Arágcsi iráni külügyminiszter az izraeli támadások azonnali leállítását követelte.

Forrás: Reuters

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