KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
  • Megjelenítés
Trump kimondta a sorsdöntő találkozó után: Oroszországnak meg kell kötnie a békét
Globál

Trump kimondta a sorsdöntő találkozó után: Oroszországnak meg kell kötnie a békét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök június 16-án, a franciaországi G7-csúcstalálkozó alkalmával egyeztetett Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnökkel, hogy új lendületet adjon a megrekedt béketárgyalásoknak - tudósított a Kyiv Independent.

A mintegy harmincperces háromoldalú egyeztetés közel négy hónap kihagyás után az első személyes találkozó volt Zelenszkij és Trump között. Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint a tárgyalások középpontjában az amerikai elnök támogatásának elnyerése állt. A három államfő ezt követően a többi G7-tagország vezetőivel közös munkaülésen vett részt, amelynek fő napirendi pontját az Ukrajna elleni orosz invázió képezte. Trump a megbeszélést követően újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy sikeres tárgyalást folytattak, majd hozzátette, hogy Oroszországnak meg kellene kötnie a békemegállapodást.

A diplomáciai egyeztetés hátterében az áll, hogy Kijev fokozott nyomást igyekszik gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre a közvetlen kétoldalú tárgyalások érdekében, hiszen a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta nem volt példa ilyen személyes találkozóra. Az ukrán elnök régóta hangsúlyozza, hogy kizárólag az orosz elnök rendelkezik a háború lezárásához szükséges felhatalmazással.

Az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások gyakorlatilag február óta megrekedtek. Azóta Washington figyelme az Iránnal vívott háborúra terelődött, ami ukrán és amerikai tisztségviselők szerint a tárgyalási folyamat megtorpanásának legfőbb oka. Zelenszkij június 15-én reményét fejezte ki, hogy Trump segít megszervezni egy háromoldalú találkozót az Egyesült Államokban közte és Putyin között. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, ha Oroszország ezt a lehetőséget is elutasítja, akkor nyomást kell gyakorolni rá.

A Kreml következetesen elzárkózik attól, hogy egy semleges országban kerüljön sor a találkozóra, és azt követeli, hogy az ukrán elnök utazzon Moszkvába.

Még több Globál

Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden

Figyelmeztet Trump: ha Irán ezt megteszi, a pokol fog rájuk szabadulni

Fény derült Trump mestertervére: Irán módszerét használva teszi lóvá a fél világot Amerika

Kijev ezt a lépést az érdemi tárgyalások szabotálásaként értékeli. Zelenszkij egy héttel korábban semleges helyszínre hívta az orosz elnököt, és felajánlotta, hogy Ukrajna a megbeszélések idejére teljes tűzszünetet hirdet. Putyin azonban úgy reagált, hogy nem látja értelmét a találkozónak.

Kapcsolódó cikkünk

Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden

Súlyos bejelentést tett az Európai Unió: közvetlen katonai segítséget nyújthat Kína Oroszországnak

Címlapkép forrása: Evelyn Hockstein - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, itt vannak a százmilliárdos vagyonok
Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility