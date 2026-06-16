Trump kimondta a sorsdöntő találkozó után: Oroszországnak meg kell kötnie a békét

A mintegy harmincperces háromoldalú egyeztetés közel négy hónap kihagyás után az első személyes találkozó volt Zelenszkij és Trump között. Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint a tárgyalások középpontjában az amerikai elnök támogatásának elnyerése állt. A három államfő ezt követően a többi G7-tagország vezetőivel közös munkaülésen vett részt, amelynek fő napirendi pontját az Ukrajna elleni orosz invázió képezte. Trump a megbeszélést követően újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy sikeres tárgyalást folytattak, majd hozzátette, hogy Oroszországnak meg kellene kötnie a békemegállapodást.

A diplomáciai egyeztetés hátterében az áll, hogy Kijev fokozott nyomást igyekszik gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre a közvetlen kétoldalú tárgyalások érdekében, hiszen a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta nem volt példa ilyen személyes találkozóra. Az ukrán elnök régóta hangsúlyozza, hogy kizárólag az orosz elnök rendelkezik a háború lezárásához szükséges felhatalmazással.

Az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások gyakorlatilag február óta megrekedtek. Azóta Washington figyelme az Iránnal vívott háborúra terelődött, ami ukrán és amerikai tisztségviselők szerint a tárgyalási folyamat megtorpanásának legfőbb oka. Zelenszkij június 15-én reményét fejezte ki, hogy Trump segít megszervezni egy háromoldalú találkozót az Egyesült Államokban közte és Putyin között. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, ha Oroszország ezt a lehetőséget is elutasítja, akkor nyomást kell gyakorolni rá.

A Kreml következetesen elzárkózik attól, hogy egy semleges országban kerüljön sor a találkozóra, és azt követeli, hogy az ukrán elnök utazzon Moszkvába.

Kijev ezt a lépést az érdemi tárgyalások szabotálásaként értékeli. Zelenszkij egy héttel korábban semleges helyszínre hívta az orosz elnököt, és felajánlotta, hogy Ukrajna a megbeszélések idejére teljes tűzszünetet hirdet. Putyin azonban úgy reagált, hogy nem látja értelmét a találkozónak.

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