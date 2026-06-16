Úgy néz ki, tényleg vége - Átjutottak az első hajók az amerikai blokádon

Több iráni hajó áthaladt az Ománi-öbölben az Egyesült Államok által felügyelt tengeri blokádzónán - közölte az iráni állami média, röviddel azután, hogy az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a közel-keleti konfliktus lezárása érdekében.

Legalább három olajszállító tartályhajó és két teherhajó haladt át a térségen hétfő este incidens nélkül - számolt be az iráni Press TV televízióadó.

Eközben a TankerTrackers hajókövető szolgáltatás az X-en arról számolt be, hogy

egy körülbelül 2 millió hordó iráni nyersolajat szállító szupertankerhajó valóban átlépte az amerikai haditengerészeti blokádvonalat,

miközben más hajók vagy közeledtek a zónához, vagy már nem tartózkodtak iráni kikötőkben.

Hetekig tartó tárgyalás után Washington és Teherán megállapodott a háború lezárásáról szóló keretmegállapodásban, amelyet pénteken Genfben írnak alá. Az egyik fő vitapont a Hormuzi-szoros újranyitása volt. Irán beleegyezett abban, hogy megnyitja a vízi utat, míg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elrendelte az iráni kikötők elleni amerikai tengeri blokád feloldását.

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