Váratlan fordulat Európa legerősebb országában: olyasmi történt a lakossággal, amire évek óta nem volt példa

Az elmúlt 15 évben a németországi lakosság létszáma növekvő tendenciát mutatott, ez alól csak a 2020-as év volt kivétel a koronavírus-járvány miatt. 2020 óta a tavalyi évben csökkent először ismét a népesség.
A jelenség oka, hogy a nettó bevándorlás nem tudja ellensúlyozni a születésszám visszaesését.
Tavaly 352 ezerrel többen haltak meg az országban, mint amennyien születtek. Ugyanakkor a nettó bevándorlás - a bevándorlás és a kivándorlás közötti különbség - 430 ezerről 235 ezerre csökkent.
A népességcsökkenés a keleti német tartományokban 0,5 százalékkal nagyobb volt, mint a nyugati tartományokban. Csak három nagyvárosban: Berlinben és Hamburgban és Brémában regisztráltak népességnövekedést.
A nagyobb területű, ritkábban lakott tartományokban a lakosság létszáma vagy csökkent, vagy nagyjából stagnált.
A legkomolyabb lakosságcsökkenést Türingiában (1 százalék), valamint Szász-Anhalt tartományban (0,7 százalék) és a Saar-vidéken (0,5 százalék) jegyezték fel.
A lakosság életkorát tekintve az egyetlen növekedés - 2,8 százalékkal - a 60-79 éves közötti rétegben történt, mivel az egykori baby boomer korosztály is belépett ebbe az életkorba. A 80 év felettiek száma viszont 2,5 százalékkal csökkent.
A 60 éven felüliek aránya az országban élő külföldiek körében 13,4 százalék, míg a német lakosság körében 34,1 százalék volt 2025-ben. A fiatalabbak aránya viszont ennek megfelelően a külföldiek körében magasabb volt.
Az ország külföldi lakossága 2025-ben 0,3 százalékkal nőtt, és az év végére elérte a 12,4 milliót.
Ez a növekedés tehát jelentősen alacsonyabb, mint az elmúlt 15 év növekedése, mind relatív, mind abszolút értelemben"
- mutattak rá a jelentésben. Összehasonlításként: 2024-ben a külföldi lakosság 2,3 százalékkal nőtt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a legnagyobb külföldi csoportot a török származásúak (1 385 000) alkotják, őket követik Ukrajna (1 167 000), Szíria (856 000), Románia (763 000) és Lengyelország (700 000) állampolgárai - derült ki a statisztikai jelentésből.
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