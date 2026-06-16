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Váratlan fordulat Európa legerősebb országában: olyasmi történt a lakossággal, amire évek óta nem volt példa
Globál

Váratlan fordulat Európa legerősebb országában: olyasmi történt a lakossággal, amire évek óta nem volt példa

MTI
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Megállt a németországi lakosság létszámának növekedése: 2025 végén 83,5 millióan éltek az országban, 0,1 százalékkal kevesebben, mint az előző évben - közölte kedden a német Szövetségi Statisztikai Hivatal.

Az elmúlt 15 évben a németországi lakosság létszáma növekvő tendenciát mutatott, ez alól csak a 2020-as év volt kivétel a koronavírus-járvány miatt. 2020 óta a tavalyi évben csökkent először ismét a népesség.

A jelenség oka, hogy a nettó bevándorlás nem tudja ellensúlyozni a születésszám visszaesését.

Tavaly 352 ezerrel többen haltak meg az országban, mint amennyien születtek. Ugyanakkor a nettó bevándorlás - a bevándorlás és a kivándorlás közötti különbség - 430 ezerről 235 ezerre csökkent.

A népességcsökkenés a keleti német tartományokban 0,5 százalékkal nagyobb volt, mint a nyugati tartományokban. Csak három nagyvárosban: Berlinben és Hamburgban és Brémában regisztráltak népességnövekedést.

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A nagyobb területű, ritkábban lakott tartományokban a lakosság létszáma vagy csökkent, vagy nagyjából stagnált.

A legkomolyabb lakosságcsökkenést Türingiában (1 százalék), valamint Szász-Anhalt tartományban (0,7 százalék) és a Saar-vidéken (0,5 százalék) jegyezték fel.

A lakosság életkorát tekintve az egyetlen növekedés - 2,8 százalékkal - a 60-79 éves közötti rétegben történt, mivel az egykori baby boomer korosztály is belépett ebbe az életkorba. A 80 év felettiek száma viszont 2,5 százalékkal csökkent.

A 60 éven felüliek aránya az országban élő külföldiek körében 13,4 százalék, míg a német lakosság körében 34,1 százalék volt 2025-ben. A fiatalabbak aránya viszont ennek megfelelően a külföldiek körében magasabb volt.

Az ország külföldi lakossága 2025-ben 0,3 százalékkal nőtt, és az év végére elérte a 12,4 milliót.

Ez a növekedés tehát jelentősen alacsonyabb, mint az elmúlt 15 év növekedése, mind relatív, mind abszolút értelemben"

- mutattak rá a jelentésben. Összehasonlításként: 2024-ben a külföldi lakosság 2,3 százalékkal nőtt.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a legnagyobb külföldi csoportot a török származásúak (1 385 000) alkotják, őket követik Ukrajna (1 167 000), Szíria (856 000), Románia (763 000) és Lengyelország (700 000) állampolgárai - derült ki a statisztikai jelentésből.

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