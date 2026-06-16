Váratlan kritika jött Trumptól: páros lábbal rúgott bele Izraelbe, azt mondja, túl sok civil hal meg miattuk

Éles kritikával illette Donald Trump amerikai elnök Izrael Hezbollah elleni háborúját. Trump gyakorlatilag nyíltan kimondta: az izraeli hadsereg műveletei miatt túl sok civil hal meg fölöslegesen.

A Times of Israel számolt be Trump G7-csúcson mondott beszédéről, mely során az amerikai elnök kitért a Libanon területén, Hezbollah ellen zajló izraeli műveletekre is.

Izrael túl régóta harcol a Hezbollah ellen és túl sok ember meghal emiatt. Nem kellene lerombolniuk egy egész emeletesházat, minden alkalommal, amikor valakit keresnek. Egy csomó ember lakik ezekben a házakban. És ők nem mind a Hezbollah tagjai, ezt biztosan el tudom mondani”

– mondta az amerikai elnök.

Azt is elmondta: Izrael tevékenységét azért is sérelmezi, mert ez szerinte „rossz fényt vet” az Iránnal való megállapodásra.

Nem tetszik nekem, hogy aláírtuk a megállapodást, erre két órával később jön egy támadás Libanon ellen”

– mondta.

Trump azt is elmondta: szerinte

Szíriának kellene felszámolnia a Hezbollahot, mivel úgy látja, „jobb munkát végeznének.”

Nagyon jóképességű. Nekem ő nagyon jó. Mindent megvédett, amit kértem tőle. Ha Izrael nem tudja úgy elvégezni a munkát, hogy nem ölnek meg mindenkit, ő majd elvégzi. Szíria majd elvégzi a munkát”

– mondta Ahmed Al-Sharaa szír elnökről, az Al-Núszra Front egykori vezetőjéről Donald Trump elnök.

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