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Veszélyes incidens a tengeren: figyelmeztető lövéseket adhatott le egy orosz hadihajó egy brit jachtra
Globál

Veszélyes incidens a tengeren: figyelmeztető lövéseket adhatott le egy orosz hadihajó egy brit jachtra

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A Sky News a Press Association hírügynökség értesüléseire hivatkozva arról számolt be kedden, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit magánjacht közelében a La Manche csatornán - közölte a Financial Times. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy már vizsgálják az esetet.

Az incidens a brit felségvizeken kívül, a Wight-szigettől mintegy 20 tengeri mérföldre délre történt. A jacht személyzetének beszámolója szerint az orosz hadihajó nagyjából 500 yardos, azaz körülbelül 460 méteres távolságból adott le figyelmeztető lövéseket. Személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett, így a jármű akadálytalanul folytathatta útját.

Egy védelmi forrás szerint az incidensben az Admiral Grigorovics fregatt volt érintett, amely az elmúlt hónapokban az orosz árnyékflotta egységeit kísérte a brit partok közelében.

A brit Királyi Haditengerészet egyik járőrhajója, a HMS Mersey éppen szemmel tartotta az orosz hadihajót a lövések leadásakor, egy másik brit egység, a HMS Tyne járőrhajó pedig egy kisebb csónakot indított a jachthoz, hogy meggyőződjön az utasok biztonságáról és rögzítse a történtek részleteit.

Az eset különösen érzékeny időszakban történt, ugyanis vasárnap hajnalban a brit fegyveres erők feltartóztattak egy olajtankert a csatornában. Ez volt az első ilyen jellegű fellépés a több mint 700 hajóból álló orosz árnyékflotta elleni brit szigorítások keretében. Moszkva ezen az árnyékflottán keresztül, a nyugati szankciókat megkerülve szállítja kőolajtermékeit a világpiacra.

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A brit védelmi minisztérium a vizsgálat lezárásáig nem kívánt további részleteket közölni az üggyel kapcsolatban.

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Egy brit védelmi forrás tájékoztatása szerint az incidens ködös időben történt, amikor a motor nélküli vitorlás a hadihajó közelébe sodródott, és nem tudott időben kitérni. A beszámolókból kiderült, hogy az orosz hadihajó először több figyelmeztető üzenetet küldött, majd leadta a lövéseket, amelyek nem közvetlenül a jachtot vették célba.

Tom Sharpe, a brit Királyi Haditengerészet egykori parancsnoka hangsúlyozta, hogy

a figyelmeztető lövések leadása rendkívül szokatlan lépés egy hadihajó részéről.

Véleménye szerint egy jacht megközelítésekor szigorú hajózási szabályok érvényesek, és a fegyverhasználat előtt számos egyéb figyelmeztető intézkedésre, például fényjelzésekre vagy rádiós üzenetekre van lehetőség.

Ed Davey, a Liberális Demokraták vezetője az X közösségi oldalon rendkívül aggasztónak nevezte a történtekről szóló beszámolókat. Hozzátette, hogy az incidens egyértelmű figyelmeztetés a kormány számára, amely így nem halogathatja tovább a régóta várt, többéves védelmi beruházási terv kidolgozását.

A brit védelmi minisztérium közölte, hogy a folyamatban lévő vizsgálat miatt egyelőre nem oszthat meg részleteket a nyilvánossággal, míg a Kreml nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Oroszország áprilisban ismerte el, hogy katonai kíséretet biztosít az orosz kőolajat szállító tankereknek.

Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadó és az orosz Tengerészeti Kollégium elnöke április 13-án egy orosz lapnak úgy nyilatkozott, hogy szükség esetén további intézkedéseket tesznek a hajózás biztonsága és a nemzeti érdekek védelme érdekében a nemzetközi vizeken.

Forrás: Financial Times

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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