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Zelenszkij kész találkozni Putyinnal, de egy helyszínt teljesen kizárt: „Nem játszunk ilyen játékot”
Globál

Zelenszkij kész találkozni Putyinnal, de egy helyszínt teljesen kizárt: „Nem játszunk ilyen játékot”

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Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, viszont Oroszország rendre visszautasítja ennek lehetőségét, ami világosan jelzi, hogy Moszkva nem akarja lezárni a háborút – idézi az ukrán elnököt az UNN portál.

Zelenszkij arról beszélt: Ukrajna szerette volna a most zajló G7-csúcsot is arra használni, hogy fejlessze a diplomáciai kapcsolatokat, de jelenleg nagyon nehéz bármilyen tárgyalást leszervezni az oroszokkal. Meghívta az orosz elnököt is a G7-csúcsra, de Putyin nem jelenet meg.

Zelenszkij úgy látja, a háttérben az is állhat, hogy az Egyesült Államok nem nyomatékosította még eléggé Moszkva felé, hogy tárgyaljanak Ukrajnával.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a G7-csúcson nem jött össze a béketárgyalás, továbbra is készen áll arra, hogy egy semleges országban találkozzon Putyinnal.

Lehetséges helyszínnek Törökországot, Svájcot vagy a Közel-Kelet valamelyik országát nevezte meg.

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Moszkvát viszont kizárta, mint helyszín.

Nem játszunk ilyen játékot”

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt mondta: világosan látszik Putyin viselkedéséből, hogy nem akarja lezárni a háborút.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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