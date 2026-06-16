Zelenszkij kész találkozni Putyinnal, de egy helyszínt teljesen kizárt: „Nem játszunk ilyen játékot”

Zelenszkij arról beszélt: Ukrajna szerette volna a most zajló G7-csúcsot is arra használni, hogy fejlessze a diplomáciai kapcsolatokat, de jelenleg nagyon nehéz bármilyen tárgyalást leszervezni az oroszokkal. Meghívta az orosz elnököt is a G7-csúcsra, de Putyin nem jelenet meg.

Zelenszkij úgy látja, a háttérben az is állhat, hogy az Egyesült Államok nem nyomatékosította még eléggé Moszkva felé, hogy tárgyaljanak Ukrajnával.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a G7-csúcson nem jött össze a béketárgyalás, továbbra is készen áll arra, hogy egy semleges országban találkozzon Putyinnal.

Lehetséges helyszínnek Törökországot, Svájcot vagy a Közel-Kelet valamelyik országát nevezte meg.

Moszkvát viszont kizárta, mint helyszín.

Nem játszunk ilyen játékot”

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt mondta: világosan látszik Putyin viselkedéséből, hogy nem akarja lezárni a háborút.

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