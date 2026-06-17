A keleti nagyhatalom felé fordították a HIMARS rakéta-sorozatvetőket: ez erős üzenet Pekingnek

A Dél-kínai-tenger északi részén fekvő Tajvan felett 1949 óta követeli Peking a fennhatóságot, ám eddig nem került sor nagyszabású invázióra. Az elmúlt években a keleti nagyhatalom jelentősen megerősödött, beleértve a katonai erőt is, ez fokozta a feszültséget a térségben. A tajpeji vezetés arra készül, hogy a következő években katonai invázió is lehetséges, ezért aktívan készül egy lehetséges támadásra. A június 10-i hadgyakorlaton azonban megváltoztak a korábban látott műveletek, és a HIMARS-rakétavetőket Kína felé fordították. A hongkongi lap szerint ez
egyértelműen jelzi a sziget hadseregének stratégiai irányvonalát: megzavarni a kínai támadást, mielőtt azok egyáltalán elérhetnék a partot.
Kissé meglepő módon Peking egyelőre nem reagált arra, hogy az általa „szeparatistának” tartott sziget a Tajvani-szoros felé indított rakétákat. A Hszi Csin-ping elnök vezette ország az elmúlt években több alkalommal is kétértelmű kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy katonai támadás jöhet Tajvan ellen. Ezt számos hatalom – bár diplomáciailag hivatalosan nem ismerik el a sziget kormányzatát – erőteljesen ellenzi, az Egyesült Államok kétértelmű politikát folytat azzal kapcsolatban, mit tenne egy valódi támadás esetén. A sziget az elmúlt években jelentősen növelte a katonai ráfordításokat, kifejezetten az Ukrajnában már bevált aszimmetrikus hadviselésre koncentrálnak. Kijev az oroszokkal vívott háború első éveiben nagyban támaszkodott a HIMARS-okra, ezekkel sikeresen rombolták az ellenséges erők utánpótlási vonalait.
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