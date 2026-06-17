Drámai a helyzet a Velencei-tónál, hajszálnyira van a történelmi mélypont

Bár az elmúlt időszak záporai és zivatarai hoztak némi enyhülést,

az ország nagy részén továbbra is komoly csapadékhiány mutatkozik, ami különösen az állóvizeket viseli meg.

A Balaton vízszintje folyamatosan apad, az Országos Vízjelző Szolgálat kedd reggeli mérései szerint Siófoknál mindössze 78 centiméteres értéket rögzítettek. A helyzet a kánikula beköszöntével tovább romolhat, ugyanis a fokozódó párolgás várhatóan még lejjebb szorítja a jelenleg is alacsonynak számító vízállást.

A Velencei-tó esetében még ennél is drámaibb a helyzet, hiszen a vízügyi szakemberek kedd reggel csupán 54 centiméteres vízállást mértek Agárdnál. Mivel a következő napokban a csökkenés folytatódása várható, napokon belül megdőlhet a 2022 szeptemberében feljegyzett 53 centiméteres negatív rekord.

A vízhiány már szabad szemmel is jól látható. Gárdony térségében a mederből egyre nagyobb területeken húzódik vissza a víz, míg Pákozdnál még ennél is megdöbbentőbb látvány fogadja az arra járókat. Bár a június elvileg az év legcsapadékosabb hónapja lenne, a látogatók előtt jelenleg egy szinte teljesen kiszáradt tómeder képe rajzolódik ki.

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