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Egyre többet tudni, miért zuhant le Amerika B-52H Stratofortress stratégiai nukleáris bombázója
Globál

Egyre többet tudni, miért zuhant le Amerika B-52H Stratofortress stratégiai nukleáris bombázója

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A földnek csapódott az Egyesült Államok légierejének egyik legfontosabb gépe, a nukleáris töltetek hordozására is alkalmas B-52H Stratofortress bombázója. Az eset jelentősen meghatározhatja Washington fejlesztési irányvonalát – közölte a The War Zone (TWZ).

A B-52-es a világ egyik legismertebb nehézbombázója, az első verziók még a hidegháború legfeszültebb pillanataiban, az 1950-es években gurultak ki a gyárból. A bevált konstrukciótól ugyanakkor nem akar megválni az amerikai légierő, a várakozások szerint a következő két évtizedben is szolgáltban maradhatnak. Mivel a folyamatos ráncfelvarrások ellenére sem tudják már tartani a lépést a modern követelményekkel, ezért további fejlesztésekre van ehhez szükség. Éppen egy új eszköz tesztelésénél történt a baleset, ami komoly következményeket hozhat a TWZ szerint a modernizálási törekvéseknél.

A konkrét B-52-est az évek óta húzódó és egyre költségesebb Radar Modernizációs Program (RMP) részeként használták. Az esetet követően az Edwards légibázison működő 412. légiezred parancsnokhelyettese, James Hayes ezredes tartott sajtótájékoztatót. Elmondta, hogy

a jármű tesztbevetéshez szállt fel, a gép nem sokkal azt követően lezuhant, hogy a levegőbe emelkedett.

Ezt követően lángra kapott, a felvételek elemzését követően úgy ítélték meg, hogy a baleset túlélhetetlen és elkerülhetetlen volt. Kifejezte azt is, hogy a „katonai, kormányzati, civil és kormányzati vállalkozók vegyes személyzete támogatta a tesztrepülést”.

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Az incidens elsősorban a Boeingre vet árnyékot, mivel a hadiipari óriás volt az RMP elsődleges integrátora. Ugyanakkor a lezuhanó bombázóba a Raytheon AN/APQ-188 aktív elektronikusan pásztázó tömbös (AESA) radart építették be, amely a korábban számos katonai repülőgépben már sikerrel használt típust váltja fel. A következő években végrehajtani kívánt fejlesztések olyan jelentősek lesznek a B-52-eseken, hogy a jelenleg használt H verzió J-re vált. A radarral kapcsolatos teszteknek 2026 őszére kell meglenniük, nem ismert, hogy ezek már a légierő rendelkezésére állnak-e. Ugyanakkor ez máris jelentős csúszást jelent, eredetileg 2027-ben már éles helyzetre is alkalmas rendszerekkel kellett volna bírniuk,

jelen állás szerint 2029-2030 körülre állhatnak ezek készen.

Az új AESA radartól nagyobb hatótávolságot, pontosságot, ellenállást és jobb általános helyzetfelismerési képességet várnak. Az ilyen kialakítású eszközök az elektronikus hadviselésre és a kommunikációs támogatásra is alkalmasak lehetnek. A baleset következtében várhatóan az Egyesült Államok egy selejtezett Stratofortresst fog hadrendbe állítani, mivel a bombázók kis száma miatt nem engedheti csökkenteni a létszámot. A típust aktívan használták az Irán elleni konfliktus során, ami mutatja a szükségét a lépésnek. Az Edwards légibázis átmenetileg leállította a repüléseket a kifutópálya állapota miatt, miközben a nyomozás hónapokig is eltarthat az összes részlet kiderítése érdekében. Ez további lassulást eredményezhet a RMP-ben, ráadásul az eredményektől függően irányváltást is követelhet.

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Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

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