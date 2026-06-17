Félmilliárd eurós katonai segítség: egy európai szövetséges finanszíroz amerikai csúcsfegyvereket Ukrajnának

Hollandia 500 millió euró értékű fegyverzeti támogatást nyújt Ukrajnának – jelentette be szerdán Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter, miután Hágában egyeztetett ukrán kollégájával, Mihajlo Fedorovval.

Az összeg felét az úgynevezett PURL-programra (Prioritized Ukraine Requirements List) fordítják, amelynek keretében az európai szövetségesek amerikai gyártású fegyverek beszerzését finanszírozzák Ukrajna számára.

A fennmaradó 250 millió eurót drónok vásárlására fordítják.

A PURL elnevezésű kezdeményezést a NATO égisze alatt hozták létre Kijev katonai szükségleteinek finanszírozására, miután az Egyesült Államok Donald Trump elnöki visszatérését követően gyakorlatilag leállította az Ukrajnának nyújtott anyagi támogatást. A programból többek között az amerikai gyártású Patriot légvédelmi rakétarendszerek elfogórakétáit is finanszírozzák, amelyek jelenleg a leghatékonyabb eszközöknek számítanak az orosz rakétatámadások elhárítására.

Putyin továbbra is brutálisan támadja az ukrán városokat, ezért a légvédelem fontosabb, mint valaha

– fogalmazott Yeşilgöz-Zegerius a hágai megbeszélésen. A holland miniszter hozzátette, hogy

a mostani felajánlással Hollandia hozzájárulása a PURL-programhoz összesen már elérte az egymilliárd eurót.

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