Hatalmas lyuk tátong a katonai támogatásokban: Ukrajna szerint most jött el a döntő pillanat

Fedorov a kérést az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport – közismert nevén a Ramstein-csoport – csütörtöki ülése előtt hozta nyilvánosságra. A több mint ötven országot tömörítő koalíció Kijev legfőbb katonai és pénzügyi támogatói fórumának számít.

A tárcavezető rámutatott, hogy

a korábban bejelentett, közel 40 milliárd dolláros támogatási keretből Ukrajna a szállítási ütemtervek alapján mindössze 24 milliárd dollárt kap meg ténylegesen.

Kijev ezért nemcsak a segélyek összegének növelését, hanem azok minőségi javítását is szorgalmazza. Az ukrán prioritások között a nagyobb hatótávolságú tüzérségi eszközök, a hazai drónfejlesztések támogatása, a légvédelmi rendszerek megerősítése, valamint a NATO ukrán szükségleti prioritási listáján (PURL) szereplő tételek finanszírozása szerepel.

Igyekszünk egyértelművé tenni a partnereink számára, hogy most kivételes lehetőség nyílik a cselekvésre

– fogalmazott Fedorov.

Oroszország előrenyomulása idén lelassult, miután az ukrán közepes hatótávolságú dróncsapások megzavarták a frontvonalbeli ellátást és logisztikát, a nagy hatótávolságú támadások pedig az orosz energiaszektort sújtják. Az ukrán katonai parancsnokok az elmúlt hetekben többször jelezték, hogy a harctéri dinamika kedvező alkupozíciót teremthet ahhoz, hogy

Moszkvát még az idén tárgyalóasztalhoz ültessék.

Forrás: Reuters

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