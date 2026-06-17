AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália 1 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
GHA
Ghána Panama
PAN
 Csütörtök 01:00
L csoport
  • Megjelenítés
Hatalmas lyuk tátong a katonai támogatásokban: Ukrajna szerint most jött el a döntő pillanat
Globál

Hatalmas lyuk tátong a katonai támogatásokban: Ukrajna szerint most jött el a döntő pillanat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna további 20 milliárd dollár értékű katonai támogatást kér a szövetségeseitől – jelentette be Mihajlo Fedorov védelmi miniszter a szerdai, holland hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatóján. Hollandia bejelentette, hogy 500 millió euró értékben támogatja Ukrajna fegyvervásárlását.

Fedorov a kérést az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport – közismert nevén a Ramstein-csoport – csütörtöki ülése előtt hozta nyilvánosságra. A több mint ötven országot tömörítő koalíció Kijev legfőbb katonai és pénzügyi támogatói fórumának számít.

A tárcavezető rámutatott, hogy

a korábban bejelentett, közel 40 milliárd dolláros támogatási keretből Ukrajna a szállítási ütemtervek alapján mindössze 24 milliárd dollárt kap meg ténylegesen.

Kijev ezért nemcsak a segélyek összegének növelését, hanem azok minőségi javítását is szorgalmazza. Az ukrán prioritások között a nagyobb hatótávolságú tüzérségi eszközök, a hazai drónfejlesztések támogatása, a légvédelmi rendszerek megerősítése, valamint a NATO ukrán szükségleti prioritási listáján (PURL) szereplő tételek finanszírozása szerepel.

Még több Globál

Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Félmilliárd eurós katonai segítség: egy európai szövetséges finanszíroz amerikai csúcsfegyvereket Ukrajnának

Trump merész ötletei miatt aggódnak a szövetségesek, miközben gőzerővel készülnek a gazdasági harcra

Igyekszünk egyértelművé tenni a partnereink számára, hogy most kivételes lehetőség nyílik a cselekvésre

– fogalmazott Fedorov.

Oroszország előrenyomulása idén lelassult, miután az ukrán közepes hatótávolságú dróncsapások megzavarták a frontvonalbeli ellátást és logisztikát, a nagy hatótávolságú támadások pedig az orosz energiaszektort sújtják. Az ukrán katonai parancsnokok az elmúlt hetekben többször jelezték, hogy a harctéri dinamika kedvező alkupozíciót teremthet ahhoz, hogy

Moszkvát még az idén tárgyalóasztalhoz ültessék.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Készül a háborúra a távoli, kontinensnyi ország, az Egyesült Államok segítségével állítanák meg a keleti óriást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility