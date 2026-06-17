Kapitulált Trump Iránnak? Reagált az elnök – Szerinte ez van a furcsa szerződés hátterében

A békeszerződésként emlegetett békeszerződés nem békeszerződés, hanem csupán szándéknyilatkozat, a végleges megállapodás teljesen más is lehet, aztán, ha nem sikerül Iránnal jó megállapodást kötni, Amerika még mindig tovább tudja bombázni a perzsa államot – mondta Donald Trump elnök a G7-csúcson.

Ez egy szándéknyilatkozat. Ha nem tetszik, tovább lőjük őket és bombákat dobálunk a fejükre. Ha nem tetszik nekem, vagy nem viselkednek, tovább dobáljuk a fejükre a bombákat, oké?”

– kommentálta Trump.

Pár órája kiszivárgott a sajtóba a 14 pontból álló keretszerződés, melyet Amerika és Irán alá fognak írni Svájcban pénteken – a szerződés (ha hiteles), lényegében Amerika egyetlen stratégiai célját sem teljesíti, miközben Iránnak példátlan gazdasági előnyöket ad.

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