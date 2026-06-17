ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Kapitulált Trump Iránnak? Reagált az elnök – Szerinte ez van a furcsa szerződés hátterében
Globál

Kapitulált Trump Iránnak? Reagált az elnök – Szerinte ez van a furcsa szerződés hátterében

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A békeszerződésként emlegetett békeszerződés nem békeszerződés, hanem csupán szándéknyilatkozat, a végleges megállapodás teljesen más is lehet, aztán, ha nem sikerül Iránnal jó megállapodást kötni, Amerika még mindig tovább tudja bombázni a perzsa államot – mondta Donald Trump elnök a G7-csúcson.

Ez egy szándéknyilatkozat. Ha nem tetszik, tovább lőjük őket és bombákat dobálunk a fejükre. Ha nem tetszik nekem, vagy nem viselkednek, tovább dobáljuk a fejükre a bombákat, oké?”

kommentálta Trump.

Pár órája kiszivárgott a sajtóba a 14 pontból álló keretszerződés, melyet Amerika és Irán alá fognak írni Svájcban pénteken – a szerződés (ha hiteles), lényegében Amerika egyetlen stratégiai célját sem teljesíti, miközben Iránnak példátlan gazdasági előnyöket ad.

Kapcsolódó cikkünk

Kellemetlen helyzetbe kerülhet Trump: kiszivárogtak az Egyesült Államok titkos alkujának részletei

Vihar előtti csend az olajpiacon?

Kiderült: szép csendben záporoznak a drónok a Hormuzi-szorosban - Mi lesz így a béküléssel?

Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett

Címlapkép forrása: 2026 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility