Kellemetlen helyzetbe kerülhet Trump: kiszivárogtak az Egyesült Államok titkos alkujának részletei

Néhány órával korábban nyilvánosságra került az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás 14 pontja, ugyanakkor nem a hivatalos verzió. A lap szerint az amerikai szervek dolgoznak azon, hogy teljes értékűen nyilvánosságra hozzák az egyes pontokat, ugyanakkor az eddig előbukkanó részletek számos nyitott kérdést hagytak: megerősítették a források, hogy a szöveg szándékosan homályos (lesz). A cél egyértelmű, hogy ezzel jóval szélesebb technikai keretet hagyjanak a későbbi egyeztetésekhez, valamint

Teherán számára is nyitva hagyják az ajtókat, hogy politikailag eladhassa azt az iráni társadalomnak.

A lap ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a nagyjából másfél oldal hosszú szöveg elsősorban azokat a vállalásokat tartalmazza, amelyeket Washington tett, a másik oldalé nincsenek. Ennek oka annyi, hogy az iszlamista rezsinek „nagyobb bizalmat adott a megállapodás aláírásában”. A lapnak nyilatkozó névtelen források azt is elmondták, hogy a „politikai dokumentum” megfelelő környezetet teremt a pontos részletek megvitatásához. Kiemelték például a szankciók feloldásának témáját, amelyre sor kerülhet, de kizárólag a megfelelő feltételek teljesülését követően, azt nem részletezték, hogy ezek pontosan mik.

Az amerikai lap ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a szövegezés egyértelműen Iránnak kedvezőnek tetszik jelent formájában, mindez komoly gondot jelenthet Donald Trump amerikai elnök kormányának. A háborúnak nincs egyértelmű végeredménye, miközben a radikálisabb álláspontot képviselő „héják” követelik a teljes keretrendszer nyilvánosságra hozását. Az egyik legpontosabb részletet az Irán rendelkezésére állított 300 milliárd dolláros keret jelenti, ugyanakkor az amerikai politikai vezetés azt állítja, hogy mindezt nem ők fogják biztosítani. A lap szerint a franciaországi G7-csúcson már a jelenlévőknél keringett a megállapodás másolata. Az Egyesült Államok néhány szövetségesében visszatetszést keltett, hogy nem hozták nyilvánosságra még a teljes szöveget, de ezt diplomáciai indokokkal magyarázták. A CNN elemzése ugyanakkor

a homályos szöveg és az instabil helyzet kétségessé teszi, hogy Irán menyire veszi komolyan a megállapodás részleteinek betartását.

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