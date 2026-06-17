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Kemény üzenet az Egyesült Államokból: Trump szerint nélkülük már nem létezne a közel-keleti szövetségesük
Globál

Kemény üzenet az Egyesült Államokból: Trump szerint nélkülük már nem létezne a közel-keleti szövetségesük

Portfolio
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Az Egyesült Államok elutasította Izrael arra irányuló kérését, hogy betekintést nyerjen az Iránnal aláírt egyetértési megállapodás szövegébe - írta meg a Middle East Eye.

Az ABC News beszámolója szerint az izraeli tisztségviselőket ugyan tájékoztatták a megállapodásról, magát a szöveget azonban nem kapták meg. Az egyetértési megállapodást vasárnap írta alá digitálisan Irán és az Egyesült Államok. Az egyezmény hatvan nappal meghosszabbítja a két fél közötti törékeny tűzszünetet, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost, ám a pontos tartalomról továbbra is csak homályos, és nem hivatalos források számoltak be:

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Donald Trump a franciaországi G7-csúcstalálkozón kedden bejelentette, hogy a megállapodást elküldi a Kongresszusnak, és nyilvánosságra hozza annak tartalmát.

Sosem gondoltam arra, hogy elküldjem, de meg fogom tenni

– mondta Trump az újságíróknak. Hozzátette, hogy valószínűleg sajtótájékoztatót tart majd, ahol szóról szóra felolvassa a dokumentumot. Az ünnepélyes aláírási ceremóniát péntekre tervezik Svájcban.

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Az, hogy Izraelt nem avatták be a részletekbe, megerősíti a térségben elterjedt vélekedést, miszerint az egyezmény Iránnak kedvez, és az amerikai–izraeli hadicélok közül sokat nem teljesít. A Jédiót Ahronót című izraeli napilap már a hét elején "rossz alkunak" minősítette a megállapodást.

Avigdor Liberman jobboldali izraeli politikus, korábbi védelmi miniszter élesen bírálta az egyezményt a 103FM rádiónak adott interjújában. „Ez a megállapodás egyértelműen atomhatalommá teszi Iránt” – jelentette ki. Ugyanakkor hozzátette, hogy Izraelnek el kell fogadnia azt, amit az Egyesült Államok aláír. „Ezzel kell együtt élnünk. Nem az amerikaiakkal van bajom. Vannak, akik elvárják, hogy az Egyesült Államok az izraeli érdekek szerint cselekedjen, de ez nem így működik. Köszönöm az Egyesült Államoknak, amit tett” – fogalmazott.

Trump keményen reagált az izraeli bírálatokra is.

Ha nem lenne az Egyesült Államok, Izrael már nem létezne. Izraelt letörölték volna a föld színéről

– mondta a G7-találkozón, Katar vezetője mellett ülve.

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Címlapkép forrása: Ramiz Dallah/Anadolu via Getty Images

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