Készül a háborúra a távoli, kontinensnyi ország, az Egyesült Államok segítségével állítanák meg a keleti óriást

A világ figyelme az utóbbi néhány évben a Közel-Keleten zajló eseményekre terelődött, ugyanakkor az amerikai katonai szakértők jelentős része egyetért abban, hogy sokkal inkább az indo-csendes-óceáni térségre kellene koncentrálni. Valóban, az Európában távolinak tűnő régióban dinamikus folyamatok zajlanak, a küzdelem legfontosabb színterei pedig gyakran apró szigetek. Akit ez az egész a második világháborúban látott szigetharcra emlékeztet, az nem jár távol a valóságtól, valóban minden egyes víz fölé emelkedő szárazföldnek komoly jelentősége van. Ebben a küzdelemben gyakran kizárólag Kína, az Egyesült Államok, vagy éppen Japán manővereire koncentrál a figyelem, pedig van egy kontinensnyi ország, amely szintén egyre fontosabb szereplővé lép elő a térségben.

A védelem új pillére

Ausztrália összlakossága mindössze 27 millió fő, ezzel Ázsiában például a középhatalmak sorába is csak jóindulattal lenne sorolható, ám a fekvése, területi mérete és gazdasági ereje bőven a világ legfontosabb középhatalmai közé emelik. Ennek ellenére a világ más részein alig esik szó arról, hogy Canberra milyen regionális politikát folytat, vagy éppen milyen kihívásokkal néz szembe. A téma pedig egyáltalán nem másodlagos, mivel az országra a szövetségesei és a riválisa(i) is egyre nagyobb figyelmet fordítanak. A megváltozott helyzetben az ausztrál vezetés is újfajta hozzáállást tanúsít, alaposan megugrottak a védelmi-biztonsági témák az utóbbi időben.

Ennek látványos példája volt, amikor 2021-ben nagy figyelem közepette írta alá az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália az országok kezdőbetűiből összeálló AUKUS paktumot, amely előrevetítette a lehetséges védelmi-biztonsági lehetőségeket. A kezdeményezés lényege, hogy Washington egy szövetségi rendszeren keresztül képes legyen fenntartani az erőfölényét az indo-csendes-óceáni térségben. A lépést erősen megindokolta Kína növekvő ereje, ez azóta még erőteljesebben érezhető, Peking tovább növelte a képességeit. A megállapodás két fő pillérre támaszkodott: a nukleáris meghajtású tengeralattjárók átadására és a csúcstechnológiát képviselő fejlesztések megosztására. A keleti nagyhatalom az első pillanattól kezdve hevesen tiltakozott az egész ellen, mivel úgy vélték, hogy mindez ellenük irányul. Ezt hivatalosan sosem erősítették meg. Az aláíró hatalmak hangsúlyozták, hogy az AUKUS „nem egy ország ellen irányul” és a célja a „a térségi stabilitás és szabályokon alapuló rend fenntartása”. Az állítással szemben

a legtöbb katonai vagy geopolitikai szakértő egyértelműnek véli a Kínával szemben felállított célokat.

A kezdeti nagyobb figyelmet követően az elmúlt években kisebb figyelem hárul a kezdeményezésre, ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy teljesen halott lenne (akárcsak a szintén alsóbbrendű találkozókra korlátozódó QUAD). A nagyon is élő együttműködés ékes bizonyítéka, hogy a felek májusban a víz alatti pilóta nélküli rendszereken (UUV) alkalmazott technológiák közös fejlesztéséről állapodtak meg egymással. Az elmondások alapján a legfontosabb célja ennek, hogy a három ország a kulcsfontosságú szenzorokat együttes erővel, technológiamegosztás keretében modernizálja. A létrejövő új UUV-k feladata a víz alatti fenyegetések észlelése és elrettentése lehet, bár nem fejtették ki, hogy ez mit jelent pontosan. Nem sokkal ezt követően jött az amerikai bejelentés, hogy Perth körül egy bázison támogató tevékenység fog alakulni, szintén a megállapodás részeként.

Ne tévedjünk, ez egy nagy előrelépés. Ez egy olyan áttörés, amelyet az AUKUS partnerségében eddig még nem sikerült elérni

– hangsúlyozta a John Healy, az Egyesült Királyság külügyminisztere a 201,8 millió dolláros projektről.

A találkozón szóba került az AUKUS első pillére is, vagyis a használt amerikai Virginia-osztályú nukleáris tengeralattjárókat kaphat Ausztrália, miközben az Egyesült Királysággal közösen fejlesztik a 2040-ben érkező SSN-AUKUS osztályú tengeralattjárókat. Ennek keretében a fejleményekkel frissítették a megállapodást, szó sem volt arról, hogy a korábbi – átmenetileg bizonyuló – félelmek beigazolódnak és a program leáll.

Megugró fenyegetettség

Nem véletlen, hogy Canberra növekvő figyelmet fordít a szövetségei megerősítésére és a katonai kapacitása megerősítésére, ugyanis az országban a politikai vezetés évek óta felhívja a figyelmet a fenyegetettség növekedésére. Mark Pezzullo, az ausztrál belügyminisztérium államtitkára 2021-ben egy belső üzenetben arról írt, hogy a „szabad nemzetek ismét hallják a háború dobjainak ütemét”. Bár nem lett kimondva, pontosan mire gondol, szinte kivétel nélkül mindenki egyértelműen a Tajvan körüli konfliktusra gondolt. Ezt követően aztán elkezdett romlani az Ausztrália és Kína közötti viszony, ezt néhány aggasztó incidens fokozta. Jellemzően a tengeri területeken kerülnek kisebb összetűzésbe, ennek példája, hogy a járőrözést tartó ausztrál helikoptert egy kínai vadászgép mérte be, vagy egy másik esetben fáklyákat használt ellene. Peking legegyértelműbb üzenetét eddig az jelentette, amikor kínai hadihajók jelentek meg 2025-ben Ausztrália közelében, amely kifejezte az elmérgesedő helyzetet és a fenyegetést.

A Lowy Instutite friss tanulmánya ezt is fokozza: szerintük Kínának a következő időszakban jelentősen nő a képessége, hogy csapást mérjen a kontinensnyi országra.

Sunday, 2 March 2025 - 08: 05 AM“People's Liberation Army-Navy (PLA-N) Task Group 107, comprised of the Jiangkai-class frigate Hengyang, the Renhai-class Cruiser Zunyi, & the Fuchi-class replenishment vessel Weishanhu, is operating approximately 570 nm (1055 km) S of #Perth.” pic.twitter.com/LdBuDb7vuh https://x.com/hashtag/Perth?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Oceanner (@Oceanworldfree) March 2, 2025

Hangsúlyozták az elemzésben, hogy nem feltétlenül közvetlen katonai csapásra kell számítani, inkább az elmúlt években már oly sokszor alkalmazott „hibrid hadviselésre”. Ez a kibertámadások sűrűsödését, vagy éppen a tengeralatti kábelek „véletlenszerű” elvágását jelenti. A keleti nagyhatalom itt még nem áll meg, a közvetlen katonai csapásméréssel fenyegető képességeiben is jelentős előrelépést tesz. Ennek része, hogy nagy hatótávolságú lopakodó bombázókat fejleszt, nagy hatótávolságú rakétákkal rukkol elő és Peking keresi azokat a potenciális pontokat, ahol képes lehet katonai bázisokat létesíteni. Az egyik fő megállapítás, hogy Kína terjeszkedése éppen az egyik legfontosabb előnyét semmisíti meg, a földrajzi kiterjedését.

Kína legalább 2018 ótaaktívan keresia csendes-óceáni szigetországokban létesíthetőbázisok lehetőségét. Egy ilyenbázisKözép-Ausztráliát bombázók harci hatótávolságába helyezné, és lehetővé tenné a támadások gyakoribb végrehajtását

– írja az agytröszt.

A helyzetet bonyolítja, hogy Ausztrália legnagyobb kereskedelmi partnere továbbra is Kína, ugyanakkor az elmúlt években itt is sokasodnak a problémák. Az exportra vonatkozóan visszatérőek a megszorítások, bár 2022-ben a baloldali Munkáspárt kormányra kerülésével a feszültség átmenetileg enyhült, mégis a visszatérő katonai incidensek bizonyítják, hogy mindez csak időszakosnak nevezhető. A Lowy Institute hangsúlyozza, hogy a kínai katonai képességek és kapacitások növekedésének nem az elsődleges célpontja Ausztrália, inkább csak általánosságban ír arról, mit jelent a helyzet Canberrának. Kiemeli, hogy minden előny mellett a hatalom nem immunis a globális sokkhatásokra, különösen, ha bekövetkezik egy Tajvan elleni támadás. A regionális jelenléte és szövetsége révén bizonyos, hogy az ország könnyen bevonódna a katonai eseményekbe, így akár célponttá is válhat.

Rivalizáló taktika

Canberra nem akarja tétlenül nézni, hogy a hagyományosan az ausztrálok (és az Egyesült Államok) befolyási övezetének tekintett indo-csendes-óceáni térséget egyszerűen átvegye tőlük az új kihívó. Washingtonban a második világháborút követően feleslegessé, ezért elhagyatottá váló katonai bázisok újranyitásában gondolkodnak, míg

a canberrai kormány a térség apró szigetországaival kötött szerződésekben látja a megoldást.

Itt viszont ismét összecsapásba keveredik Kínával, mivel a nagyhatalom évek óta állhatatosan építi a stratégiáját a területen. Ennek része, hogy rábírja a kis- vagy mikroállamok vezetőit, hogy diplomáciailag az „egy Kína-elv” érvényesítésével a Kínai Népköztársaságot ismerjék el hivatalosan. Ez a stratégia egyben Tajvan nemzetközi elszigetelését is szolgálja.

Peking ezt követően kihasználja az országok forráshiányos, gyakran a klímaváltozás hatásainak kitett helyzetét, és elkezd kedvezményes hiteleket, befektetéseket felajánlani. A növekvő jelenlét aztán elvezet a biztonsági kérdésekig, bár hivatalosan csak a rendvédelmi szempontokból. Közismert, hogy Kína „kettős felhasználású” termékeket használ, valamint összeköti a civil vállalatokat a hadsereggel, ezért a megjelenő építkezések mellett nem ritka, hogy gyanús hírszerzésre vagy megfigyelésre alkalmas berendezések bukkannak fel egy területen. Ausztrália nem akarja hagyni, hogy Kína egyszerűen átvegye a befolyást, ezért versengő kezdeményezésekkel igyekszik rálicitálni a riválisára.

Canberra erősíti a védelmi-biztonsági együttműködéseit az óceániai kisállamokkal, hogy ezzel is javítsa a saját, és rontsa a kínai lehetőségeket. Az első komolyabb sikert már elkönyvelhetik ezzel a taktikával, mivel a Salamon-szigeteken az új kormány eddig látványosan Peking ellen kezdett fordulni. Korábban ez volt az az ország, amely a legnagyobb fenyegetést jelentette Ausztrália számára, mivel itt a keleti nagyhatalom 2022-ben biztonsági paktumot kötött. A sziget új kormányfője, Matthew Wale viszont elfordulni látszik Kínától és az alku felülvizsgálatát jelentette be, valamint átfogó stratégiai szerződés aláírására készül Ausztráliával.

The Prime Minister of the Solomon Islands, the Hon. Mr. Matthew Wale, received the Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to the Commonwealth of Australia, non-resident Ambassador to the Solomon Islands, H.E. Mr. Sultan Fahad Bin Khuzaim. During the meeting, they… pic.twitter.com/HlEhU8nuek https://t.co/HlEhU8nuek — Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST) June 4, 2026

Mindez nagy győzelemnek számít, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ez a stratégia is korlátozott: Kína számos szempontból vonzóbb ajánlattal tud előrukkolni. A keleti nagyhatalom a világ legnagyobb gazdaságra címre pályázik, katonai szempontból üldözőbe vette Amerikát, technológiailag meg már (sok szempontból) az élre tört, ezzel a potenciállal egyértelműen nem tud versenyezni az ausztrál vezetés. A trükk abban rejlik, hogy melyik hatalom mennyire tud széleskörű és stabil szövetségi rendszert kialakítani, melyben a sok, kisebb hatás össze tud adódni. Utóbbiban jobban állnak a nyugatiak a Csendes-óceán térségében, az

a nagyobb kérdés, hogy az elmúlt években látványosan „befelé forduló” amerikaiak meddig folytatják az izolacionizmusukat. A szövetségeseik ugyanis Washington nélkül nem tudnak kellő ellenállást tanúsítani Kína erejével szemben.

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