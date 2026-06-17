ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
FONTOS Megjelent az új rangsor: a magyar háztartások az utolsók az EU-ban
Kiakadt a NATO egyik legerősebb vezetője: rettenetesen félelmetes dolgot művelt Oroszország Anglia partjainál
Globál

Kiakadt a NATO egyik legerősebb vezetője: rettenetesen félelmetes dolgot művelt Oroszország Anglia partjainál

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Keir Starmer brit miniszterelnök felelőtlennek és rendkívül aggasztónak nevezte, hogy egy orosz fregatt figyelmeztető lövéseket adott le a La Manche csatornán hajózva.

Az eset kedden történt: az orosz védelmi tárca tájékoztatása szerint az Admiral Grigorovics fregatt legénysége észlelt egy jachtot, amely ütközési pályán haladt a hadihajó felé. Miután a rádión tett többszöri kapcsolatfelvételi kísérlet is sikertelennek bizonyult, a fregatt figyelmeztető lövéseket adott le – részben kézifegyverekkel – a hajó elé, mire az irányt változtatott és eltávolodott.

A brit védelmi minisztérium értékelése szerint az orosz hajó sodródott, a lövések pedig figyelmeztetésül dördültek el.

Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC-nek nyilatkozva r

endkívül aggasztónak és felelőtlennek nevezte a csatornában történteket, hozzátéve, hogy a jachton utazó párnak az incidens rettenetesen félelmetes lehetett.

Még több Globál

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint

Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében

A brit tárca egyúttal hangsúlyozta, hogy elszigetelt esetről van szó, amely nem áll összefüggésben azzal, hogy a hétvégén a brit különleges erők feltartóztatták az orosz árnyékflotta egyik hajóját.

Kapcsolódó cikkünk

Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility