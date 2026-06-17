Kiakadt a NATO egyik legerősebb vezetője: rettenetesen félelmetes dolgot művelt Oroszország Anglia partjainál

Az eset kedden történt: az orosz védelmi tárca tájékoztatása szerint az Admiral Grigorovics fregatt legénysége észlelt egy jachtot, amely ütközési pályán haladt a hadihajó felé. Miután a rádión tett többszöri kapcsolatfelvételi kísérlet is sikertelennek bizonyult, a fregatt figyelmeztető lövéseket adott le – részben kézifegyverekkel – a hajó elé, mire az irányt változtatott és eltávolodott.
A brit védelmi minisztérium értékelése szerint az orosz hajó sodródott, a lövések pedig figyelmeztetésül dördültek el.
Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC-nek nyilatkozva r
endkívül aggasztónak és felelőtlennek nevezte a csatornában történteket, hozzátéve, hogy a jachton utazó párnak az incidens rettenetesen félelmetes lehetett.
A brit tárca egyúttal hangsúlyozta, hogy elszigetelt esetről van szó, amely nem áll összefüggésben azzal, hogy a hétvégén a brit különleges erők feltartóztatták az orosz árnyékflotta egyik hajóját.
Forrás: Reuters
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