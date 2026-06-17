Kiderült: szép csendben záporoznak a drónok a Hormuzi-szorosban - Mi lesz így a béküléssel?

Irán több drónt is indított a Hormuzi-szoroson áthaladó teherhajók ellen, mióta Amerika és Teherán megegyezett a háborút lezáró keretmegállapodás részleteiről – tudta meg az NBC News hatósági forrásokból.

A lap úgy tudja, a térségben állomásozó amerikai katonák eddig minden dróntámadást elhárítottak, mielőtt a légi eszközök kárt tudtak volna okozni.

A lap arról is értesült, hogy

eddig vasárnap óta minden éjjel voltak ilyen támadások a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók ellen, annak ellenére, hogy elvileg tűzszünet van érvényben Irán és az USA közt.

A Portfolio Checklistben már hétfőn beszéltünk arról, hogy fennáll a veszélye annak, hogy radikális iráni alakulatok megpróbálják szabotálni a békekötést, az adás itt érhető el:

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