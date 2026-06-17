Kimondta az iszlamista rezsim erős embere: azonnal fordulatra van szükség – Ez nagy bajt jelezhet

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

Radikális változást vár el az iszlamista rezsitől a vezető politikus, akit az Egyesült Államokkal letárgyalt megállapodás egyik legfontosabb alakjának tartanak, ő vezette az iráni delegációt is Pakisztánban.

Át kell vennünk az irányítást a lövészárok felett a rakétahordozóktól, ki kell emelnünk az embereket a gazdasági nyomás alól, és fel kell építenünk az országot

– jelentette ki Galibáf a Kínával kapcsolatos gazdaságpolitikáról szóló találkozón.

A parlament elnöke az iráni kereskedelmi kamarával tartott megbeszélésen kiemelte, hogy Peking rendkívül fontos, „egyedülálló” kereskedelmi partnerüknek számít. Hozzátette, hogy a nagyhatalomnak „hinnie kell abban”, hogy országa szintén ilyen lehet. Azt is hangsúlyozta, hogy

a Perzsa-öbölben esetlegesen létrejövő új együttműködési blokk a jövőben az Iszlám Köztársaság és Kína köré szövődne.

A kijelentés egyben arra is rámutat, hogy Irán súlyos gazdasági problémákkal küzd. Az országban már a háború kirobbanása előtt az utcára vonultak az elégedetlen tüntetők, mivel az elszabaduló infláció miatt a kormányt okolták. Az események véres véget értek, miután ismeretlen (több beszámoló szerint külföldi síita milicista alakulatok) fegyveresek tüzet nyitottak a demonstrálókra. A háború megtépázta az egyébként is rossz helyzetben lévő gazdaságot, Teheránnak a vélekedések szerint minden erejét a növekedésre és az újjáépítésre kell koncentrálnia, hogy az Egyesült Államokkal kötött megállapodás után kiújulhatnak a tüntetések, ami súlyosan gyengítené a vezetés stabilitását. Ebben a helyzetben a megerősödő félkatonai szervezetek ismét a háttérbe szorulhatnak, ami akár hatalmi harcokat is eredményezhet.

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