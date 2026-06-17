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Közelít a hőhullám, brutális kánikula vár Magyarországra
Globál

Közelít a hőhullám, brutális kánikula vár Magyarországra

Portfolio
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Megérkezik az idei nyár első igazi kánikulája, a hét második felében ugyanis fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig a legforróbb tájakon már 36–37 fokos hőségre kell készülni - közölte az Időkép.

Meteorológiai értelemben akkor beszélünk forró napról, ha a csúcshőmérséklet eléri a 35 fokot. A HungaroMet hivatalos adatai szerint erre idén nyáron még nem volt példa, az eddigi csúcsérték ugyanis 34,4 fok volt. Ezt először május 27-én Budapesten, Újpesten, majd június 10-én Sarkad-Malomfokon regisztrálták.

A hőségriadóra azonban már nem kell sokat várni.

Pénteken a legmelegebb vidékeken már 35 fok várható, a hétvégére pedig országszerte beköszönt a forróság. Délutánonként több helyen is 35 fok feletti értékeket mérhetnek, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 36–37 fokot is. A tartós hőséget sok napsütés kíséri, így hűsítő záporokra és zivatarokra kezdetben csak elszórtan, főként az északi területeken lehet számítani. Vasárnap ugyanakkor egy gyenge hidegfront éri el az országot, aminek hatására megnő a csapadék kialakulásának valószínűsége.

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