Lejárt a határidő: odavág Amerika az oroszoknak - Trump kezében a végső döntés

A Trump-kormányzat június 17-ig adott mentességet az orosz olaj vásárlására a világ országainak, reagálva az iráni háború által okozott olajpiaci sokkra.

Egyedül Irán, Észak-Korea, Kuba és az elfoglalt ukrán régiókra nem terjedt ki a mentesség.

Trump elnök tegnap beszélt arról, hogy most, hogy vége az iráni háborúnak, valószínűleg visszaállítja az orosz olajra kirótt szankciókat.

A mentességi intézkedés ma eleve lejárt volna, de Trump még dönthet úgy, hogy valamiért mégis meghosszabbítja a rendekezést.

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