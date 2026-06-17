Lövéseket adott le egy orosz fregatt az angol partvonal mellett – Megtörte a csendet Moszkva, elmondták, szerintük mi történt

Reagált az orosz védelmi minisztérium arra az incidensre, amely a La Manche-csatornán történt a napokban: egy orosz fregatt figyelmeztető lövéseket adott le egy vitorláshajó közeledése miatt.

Figyelmeztető lövéseket adott le tegnap egy brit vitorláshajó közeledése miatt egy orosz fregatt a Franciaország és Nagy-Britannia közt húzódó La Manche-csatornán. Az Admiral Grigorovics egy a nevű vitorlásjacht közeledése miatt használt fegyvert, sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

Moszkva hivatalos közleményt adott ki a védelmi minisztériumon keresztül, melyben ismertették, szerintük mi történt pontosan.

Az oroszok azt állítják, a nemzetközi jogszabályok szerint jártak el, hogy megelőzzenek egy nagyobb balesetet.

Azért használtak fegyvert, mert a brit hajó veszélyesen közel jutott az orosz fregatthoz és nem észlelte a hadihajót.

Az Admiral Grigorovics legénysége megpróbálta felvenni a kapcsolatot a Bright Future hajóval rádión, majd jelzőrakétákat lőttek fel. A jacht továbbra sem változtatott irányt.

Az orosz fregatt legénysége végül kézifegyverekkel a Bright Future elé lőtt, az oroszok szerint a hajó ekkor már csak 150 méterre tartózkodott az orosz hadihajótól.

A brit polgári hajó ezután irányt váltott, további incidens nem történt.

Az ügynek állítólag szemtanúja volt a HMS Mersey brit hadihajó is, amely az Admiral Grigorovics fregattot kísérte. Az eseményről beszámoló orosz TASZSZ hírügynökség többször is hangsúlyozta: az ügynek nincs semmilyen összefüggése azzal, hogy a brit hatóságok a napokban lefoglaltak egy orosz tankerhajót. A fregatt legénysége nemzetközi hajózási szabályok szerint járt el, kizárólag balesetmegelőzési céllal.

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