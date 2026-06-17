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Magyar Péter bejelentette: jön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabály
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Magyar Péter bejelentette: jön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabály

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Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány a jövő héten beterjeszti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályjavaslatokat, amelyeket rendkívüli ülés keretében tárgyal majd az Országgyűlés.

Jövő héten beterjesztjük az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat - írja a Facebookon Magyar Péter.

A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, fejtette ki.

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- zárta posztját a miniszterelnök.

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A benyújtott jogszabály-javaslatot a tavaszi ülésszak vége miatt rendkívüli ülésen tárgyalhat majd az Országgyűlés.

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