Megbénították a világ egyik legnagyobb bányáját

A Radikális Reform Mozgalom által szervezett útlezárás szerda reggel kilenc órakor kezdődött a Góbi-sivatagban,
megbénítva a rézkoncentrátumot a kínai határ felé szállító teherautók forgalmát.
A közösségi médiában megosztott felvételeken néhány tucat tüntető látható egy rögtönzött barikádnál, amelyre egy "Stop Rio Tinto" feliratú molinót feszítettek ki. A mozgalom azt követeli, hogy a mongol állampolgárok nagyobb arányban részesüljenek a bányászatból származó bevételekből. Ez a követelés rendszeresen visszatér az országban, ahol a több évtizedes nyersanyag-kitermelés ellenére a lakosság jelentős része továbbra is szegénységben él.
Az Oju Tolgoj közleményében arra figyelmeztetett, hogy
a fennakadás veszélybe sodorhatja a szerződéses kötelezettségek teljesítését, komoly bevételkiesést okozhat az állami költségvetésnek, és ronthatja Mongólia megítélését a nemzetközi befektetők körében.
A Rio Tinto egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
A Rio Tinto és Mongólia viszonya az utóbbi években folyamatosan ingadozott az együttműködés és a konfliktusok között. Bár a bányavállalat a partnerség újjáélesztése érdekében 2024-ben elengedett egy 2,4 milliárd dolláros mongol adósságot, a felek kapcsolata azóta ismét megromlott. Mongólia jelenleg mintegy 450 millió dolláros adóhátralék miatt perli a Rio Tintót, és az ügy jelenleg is bírósági szakaszban van. Márciusban a Rio Tinto azt is bejelentette, hogy a mongol kormány, amely az állami tulajdonú Erdenesz Mongol LLC-n keresztül 34 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az Oju Tolgojban, a projekt kereskedelmi feltételeinek újratárgyalását kezdeményezte. Ulánbátor álláspontja szerint a jelenlegi megállapodás nem biztosít méltányos részesedést az országnak, ezért a kormány a mongol fél részesedését mintegy 60 százalékra emelné, valamint az osztalékfizetések felgyorsítását is el szeretné érni.
A jövő évi parlamenti választások közeledtével a politikai nyomás egyre nő, miközben a réz és az arany világpiaci ára történelmi csúcsok közelében mozog. Ennek hatására a közvélemény is mind határozottabban követeli, hogy az ország ásványkincsei szélesebb körben szolgálják a nemzetgazdaság javát.
Az Oju Tolgoj a világ egyik legnagyobb ismert réz- és aranylelőhelye, amely egyben a Rio Tinto hosszú távú növekedési stratégiájának az alappillére.
A külszíni kitermelés 2011-ben vette kezdetét, míg a föld alatti bányászat tavaly indult el. A vállalat célja, hogy 2030-ra a világ negyedik legnagyobb rézbányájává fejlessze a projektet. A bányából származó ásványianyag-export Mongólia bruttó hazai termékének jelentős részét teszi ki, a kitermelt rézkoncentrátum elsődleges felvevőpiaca pedig a szomszédos Kína, a világ legnagyobb rézfogyasztója. Ez a szoros gazdasági függőség mindkét fél számára rendkívül magasra teszi a tétet a szállítási fennakadások esetén.
Címlapkép forrása: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images
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