Megindult a helyezkedés a háttérben: Trump elárulta, mi lesz a közel-keleti ország elleni szankciók sorsa

Az amerikai elnök azt állította, hogy a tavalyi légicsapások után, amelyek Irán három fő nukleáris létesítményét érték, a Trump által csak "nukleáris pornak" nevezett dúsított urán mélyen a romok alatt fekszik. Hozzátette, hogy a kitermeléséhez szükséges technológiával kizárólag az Egyesült Államok és Kína rendelkezik. Az elnök szerint az anyag valójában nem értékes, de lélektani szempontból szívesen megszereznék, az érintett helyszíneket pedig az amerikai Űrhaderő kamerái folyamatosan megfigyelés alatt tartják.
Hivatalosan ugyanakkor nem nyert megerősítést, hogy a készleteket valóban az említett három létesítmény valamelyikében tárolják. Irán ráadásul más helyszíneken alacsony dúsítású uránkészletekkel is rendelkezik, amelyek szintén alkalmasak lehetnek nukleáris fegyver előállítására.
Az elnök meglehetősen ellentmondásos üzeneteket fogalmazott meg: miközben
- bagatellizálta a dúsított urán megszerzésének fontosságát,
- egyúttal jelezte, hogy a következő két hónapban ez lesz az Iránnal folytatott tárgyalások legfőbb témája.
Trump szerint Teherán szorosan együttműködik majd velük a dúsított anyag átadásában. Hozzátette, hogy a kérdés rendezése nem sürgős, mivel Irán várhatóan ellenállást tanúsít majd, ám arra az esetre, ha a perzsa állam megpróbálná elszállítani az anyagot, az elnök
Patriot rakétákkal végrehajtott csapásokkal fenyegetőzött.
Trump ismét kiemelte, hogy Irán a szándéknyilatkozatban kötelezettséget vállalt arra, hogy nem gyárt és nem szerez be nukleáris fegyvert. Ez a megfogalmazás gyakorlatilag megegyezik a 2015-ben, az Obama-kormányzat idején kötött atomalku vonatkozó kitételével.
A megállapodás részeként említett, 300 milliárd dolláros újjáépítési és beruházási csomaggal kapcsolatban Trump leszögezte, hogy Washington valójában nem vállalt pénzügyi kötelezettséget.
Az iráni szankciók enyhítéséről úgy nyilatkozott, hogy az kizárólag az elért eredmények alapján történhet meg,
annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok már megkezdte az előkészületeket a teheráni olajexportot korlátozó büntetőintézkedések felfüggesztésére.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
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