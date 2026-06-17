Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett

A lap kommentár nélkül teszi közzé a dokumentumot, nem árulják el azt sem, honnan van meg a szöveg, csak a 14 pontot sorolják fel, változtatás nélkül.

Amerika és Irán dióhéjban a következőkről állapodna meg pénteken:

Vége a háborúnak Irán és az USA közt, illetve más frontokon is fegyvernyugvás jön, például Libanonban. Egymás katonai eszközökkel való fenyegetése is abbamarad. Tiszteletben tartja az USA és Irán egymás területi egységét és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. A végleges békeszerződés letárgyalására a felek 60 napot adnak, amely meghosszabbítható. Amerika feloldja az Iránra kivetett blokádot és kivonja katonáit a térségből 30 napon belül. Irán megnyitja a Hormuzi-szorost és felszedi a kihelyezett aknákat 30 napon belül. Amerika "régiós partnereivel" létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére. Amerika feloldja az Iránra kivetett szankciókat, beleértve azokat is, melyeket az ENSZ hozott meg. Irán megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. Az uránkészletről és atomprogramról a felek a végleges megállapodásban hoznak döntést. Amíg nincs megállapodás az atomprogramról, marad a status quo: Irán nem fejleszti nukleáris képességeit, Amerika pedig nem helyez ki újabb szankciókat és nem küld a régióba újabb katonai képességeket. Amerika átmeneti mentességet ad az iráni olajiparnak, amíg nem véglegesedik a szankciók feloldása. Irán fokozatosan visszakapja a külföldön befagyasztott vagyonelemeit, annak függvényében, hogy haladnak a tárgyalások. A felek létrehoznak egy közös mechanizmust a megállapodás feltételeinek ellenőrzésére. A megállapodás aláírása után a felek tárgyalni kezdenek a végleges egyezményről. A végleges egyezményre az ENSZ BT is áldását adja majd.

Fontos, hogy ez egy előzetes keretmegállapodás, a sajtóban jelent meg, nem hivatalos, a pénteki aláírásig pedig még sok minden történhet. Ha alá is írják, a végleges, hivatalos békeszerződésről még tárgyalni kell.

A dokumentumot nehéz nem Amerika totális vereségeként értelmezni. Az Egyesült Államok lényegében egyetlen célját sem érte el Irán megtámadásával, Teherán pedig rengeteg engedményt kap a Hormuzi-szoros megnyitásáért és a háború lezárásáért cserébe.



Amerika és Izrael azért támadta meg Iránt, hogy leszereljék az ország atomprogramját, nagy hatótávolságú fegyvereit és leváltsák az országot uraló iszlamista rezsimet. Az atomprogram (egyelőre) biztosan marad, az iszlám fundamentalista rezsim egyes vezetők halála ellenére marad, a nagy hatótávolságú fegyverek korlátozásáról pedig szó sem esik a keretszerződésben. Nem térnek ki a régióban működő síita milíciák támogatásának korlátozásáról sem.



Az, hogy Irán megígéri, hogy nem fejleszt atomfegyvert, nem valódi engedmény: Teherán hivatalosan évtizedek óta ezen az állásponton van, a gond csak az, hogy senki nem bízik benne, hogy ezt be is tartják.



Irán ezzel szemben hatalmasat nyer: megszabadulnak az országot évtizedek óta bénító gazdasági szankcióktól, Amerika leépíti katonai képességeit a régióban, sőt, a 300 milliárd dolláros alappal lényegében még háborús jóvátételt is kapnak. Cserébe még az atomprogramról sem kell lemondaniuk.



Amerika lényegében egyetlen célját sem érte el - Irán viszont olyan dolgokat nyert, melyről álmodni sem tudtak volna a háború előtt.

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