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Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében
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Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében

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Soron kívül és teljes körűen kivizsgálja az ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyét, amellyel kapcsolatban a közeljövőben részletes tájékoztatást ígérnek. A vádhatóság azután reagált a sajtó megkeresésére, hogy Magyar Péter miniszterelnök belső ellenőrzést rendelt el az érintett fegyveres testületeknél, és azonnali megszólalásra szólította fel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt - írta a Telex.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy átfogó belső vizsgálat indul a Terrorelhárítási Központnál (TEK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), valamint az érintett titkosszolgálatoknál.

Ezzel párhuzamosan olyan sajtóértesülések láttak napvilágot, amelyek szerint az ügy komoly feszültséget keltett az ügyészségen belül.

A hírek szerint a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője részben azért távozott posztjáról, mert az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban jogsértő megoldásokkal szembesült. Felmerült az is, hogy a gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, a szálak pedig egészen az Orbán-kormányig, illetve személyesen az akciót megrendelő Orbán Viktorig vezethetnek.

A Legfőbb Ügyészség a megkeresésekre reagálva lényegében megerősítette az eddig ismert tényeket. Tájékoztatásuk szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal 2026. március 4-én tett feljelentést náluk. Mivel az adatok megalapozták a pénzmosás gyanúját, az ügyet már másnap továbbították a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, őket jelölve ki az eljárás lefolytatására. A vádhatóság hangsúlyozta, hogy az elhíresült akció csak ezután történt, arról előzetesen nem tudtak, és csak utólag szereztek róla tudomást.

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Új információként csupán annyit közöltek, hogy a pénzmosás gyanúja és a NAV kijelölése a rendelkezésre álló adatok alapján teljes mértékben megalapozott és jogszerű volt. Az adóhivatal által indított nyomozás jelenleg is a felderítési szakaszban tart.

Kiderült továbbá, hogy az akció során történt elfogások és a beavatkozás egyéb körülményei miatt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények gyanújával indított külön eljárást. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész írásba adta, hogy a nyomozóknak minden szálat fel kell deríteniük, függetlenül attól, hogy az kiket vagy milyen szervezeteket érint.

A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyilvánosságban terjedő találgatások nehezíthetik a felderítést, ugyanakkor jelezték, hogy a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani a nyomozásban.

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