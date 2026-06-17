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Pusztít a hőség Franciaországban, 40 fokot várnak hétvégére
Globál

Pusztít a hőség Franciaországban, 40 fokot várnak hétvégére

MTI
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A májusi végi kánikulai napok után újabb hőhullám érte el szerdán Franciaországot, amelynek következtében a fokozatosan emelkedő hőmérséklet a nyár hivatalos első napjaira a hétvégén akár 40 Celsius fokra is emelkedhet.

A kánikula szerdán az ország nagy részére kiterjed a meteorológiai szolgálat, a Météo-France előrejelzése szerint.

A legtöbb francia régióban szerdán 30 és 35 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, a délnyugati, a középnyugati és a középkeleten országrészben 36-37 Celsius fokos csúcsokkal. Csak az Atlanti-óceán partividékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg.

Csütörtökön a hőségriasztás alá tartozó megyék száma nőni fog. És "valószínű, hogy csütörtök délutántól narancssárga figyelmeztetés lép életbe a párizsi medencétől az ország középső részéig terjedő területeken" - tette hozzá a Météo-France.

Vasárnap, a zene ünnepén, amikor az utcák és közterek tele vannak zenészekkel és ünneplő emberekkel, több régióban "40 Celsius fokot elérő csúcsok" várhatók

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- figyelmeztetett a Météo-France.

Franciaország az év első hőhullámát fogja átélni, ami a 52. az 1947 óta eltelt időszakban, miközben a klímaváltozás hatására -, amelynek elsődleges oka a fosszilis energiahordozók tömeges használata - , egyre gyakoribbá válnak az ilyen epizódok - hívta fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat.

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