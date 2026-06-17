Rendkívüli evakuációt indít Ukrajna: több tucat települést ürítenek ki

Dnyipropetrovszk megyéből több tucat település lakosságát evakuálja Ukrajna – írta meg az Ukrinform.

Az evakuációs parancs a megye két részét érinti: a Dnyeper partján fekvő Nyikopolból és térségéből napok óta mentik a civileket, de friss evakuációs parancsot kapott Szinelnyikivszkij és térsége is, ahol 23 települést ürítenek ki.

Szinelnyikivszkij térségéből többnyire a gyerekeket és a gyerekes családokat hozzák ki, de hét olyan település van, amit teljesen kiürítenek.

Összesen több mint 49,5 ezer ember hagyta el már a Szinelnyikivszkij járást.

Oroszország hivatalosan nem jelezte területi igényét Dnyipropetrovszk megyére, viszont több oldalról is szorongatják a térséget. Keleten a Pokrovszkból átszivárgó szárazföldi alakulatok támadnak, a megye déli részén, a Dnyeper mentén pedig a túloldalt fekvő, Zaporizzsja és Herszon megyékben található településekről lőnek át. Nyikopollal szemben fekszik Enerhodár és a zaporizzsjai atomerőmű is, amely 2022 óta orosz megszállás alatt van.

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