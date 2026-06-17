Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint

A benyújtott dokumentum indokolása rámutat, hogy a napirenden szereplő javaslatokról szóló szavazások őszre halasztása jelentős késedelmet okozna a jogalkotói célkitűzések megvalósításában, és akadályozná az uniós források lehívását.

Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani.

A kétnaposra tervezett rendkívüli ülésen összesen hét javaslatot tárgyalnak meg a képviselők.

Az uniós forrásokat érintő jogszabálycsomag mellett a napirenden szerepel egy felsőoktatási, családügyi és kulturális törvényeket módosító javaslat, valamint a médiaszolgáltatásokat és a tömegkommunikációt szabályozó jogszabályok módosítása is.

A parlament elé kerül egy olyan javaslat is, amely a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását, illetve a gazdasági reklámok településképi illeszkedését célozza. A képviselők emellett döntenek az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, valamint a házszabály egyes rendelkezéseinek módosításáról.

A belföldi szabályozások mellett egy nemzetközi egyezmény is terítékre kerül, így a parlament kihirdetheti a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építéséről, üzemeltetéséről és az esetleges üzemzavarok elhárításáról szóló megállapodás módosítását.

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