Súlyos veszélyre figyelmeztet a kutató: komoly mentális leépülést hozhat a mesterséges intelligencia

Ming szerint a valódi veszélyt nem az AI-eszközök használatának gyakorisága jelenti,
hanem a felhasználás módja.
Ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A kutató rámutatott, hogy ez a folyamat a klasszikus, használd vagy elveszíted elven alapul, és hozzátette, hogy leginkább a fiatal generációk miatt aggódik.
A szakember a jelenséget a GPS-használat hatásaival állította párhuzamba. A montreali McGill Egyetem 2020-as kutatása ugyanis kimutatta, hogy a GPS-re tartósan támaszkodók gyengébb térbeli memóriával rendelkeztek az önálló navigáció során. Hasonló eredményre jutott az MIT Médialaborjának tavalyi, négy hónapos kísérlete is, amelyben a nagy nyelvi modelleket esszéíráshoz használó résztvevők gyengébb idegi aktivitást mutattak, mint a keresőmotorokat használó vagy segédeszköz nélkül dolgozó társaik. Emellett a mesterséges intelligenciára támaszkodók gyakran a percekkel korábban megfogalmazott saját szövegrészeiket sem tudták pontosan felidézni.
A kutató mindkét esetben a kognitív funkciók kiszervezését látja a háttérben. Az ember ilyenkor átengedi a feladat megterhelő részét egy külső rendszernek, így a saját idegrendszeri hálózatai nem kényszerülnek aktív munkára. Ez különösen a memóriáért és tanulásért felelős hippokampuszt, valamint a figyelmet, az önkontrollt és a döntéshozatalt szabályozó prefrontális hálózatokat érintheti hátrányosan. Ming hangsúlyozta, hogy a kognitív öregedés szempontjából éppen ezek a területek a legmeghatározóbbak.
Az élethosszig tartó szellemi aktivitás és a demencia kockázatának csökkenése közötti összefüggés a neurológia egyik legjobban dokumentált ténye.
Az angol ELSA hosszmetszeti vizsgálat 2020-ban több mint 12 ezer, 50 év feletti felnőtt adatainak elemzésével megállapította, hogy a magasabb kognitív tartalékkal rendelkező időseknél 35 százalékkal alacsonyabb a demencia kialakulásának kockázata, mint a szerényebb kognitív tartalékkal bíró kortársaiknál.
Ming ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker-vizsgálatok, amelyek közvetlen, ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI-használat és a demencia kialakulása között, az eddigi adatok ugyanis csupán összefüggéseket jeleznek vagy rövid távú megfigyeléseken alapulnak. A kutató szerint azonban éppen most kell elkezdeni a fiatalabb korosztályok vizsgálatát, amíg a szokásaik még alakulóban vannak. Ha megvárjuk, amíg a demenciára vonatkozó közvetlen adatok megszületnek, addigra már egy egész generáció rögzíti a kognitív szokásait – figyelmeztetett a szakember.
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