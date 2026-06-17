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Súlyos veszélyre figyelmeztet a kutató: komoly mentális leépülést hozhat a mesterséges intelligencia
Globál

Súlyos veszélyre figyelmeztet a kutató: komoly mentális leépülést hozhat a mesterséges intelligencia

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Bár a mesterségesintelligencia-eszközök rendszeres használata önmagában nem okoz demenciát, a gondolkodás szisztematikus kiszervezése hosszú távon gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát. Erre figyelmeztet Vivienne Ming elméleti idegtudós, a Possibility Institute vezető kutatója - jelentette a Business Insider.

Ming szerint a valódi veszélyt nem az AI-eszközök használatának gyakorisága jelenti,

hanem a felhasználás módja.

Ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A kutató rámutatott, hogy ez a folyamat a klasszikus, használd vagy elveszíted elven alapul, és hozzátette, hogy leginkább a fiatal generációk miatt aggódik.

A szakember a jelenséget a GPS-használat hatásaival állította párhuzamba. A montreali McGill Egyetem 2020-as kutatása ugyanis kimutatta, hogy a GPS-re tartósan támaszkodók gyengébb térbeli memóriával rendelkeztek az önálló navigáció során. Hasonló eredményre jutott az MIT Médialaborjának tavalyi, négy hónapos kísérlete is, amelyben a nagy nyelvi modelleket esszéíráshoz használó résztvevők gyengébb idegi aktivitást mutattak, mint a keresőmotorokat használó vagy segédeszköz nélkül dolgozó társaik. Emellett a mesterséges intelligenciára támaszkodók gyakran a percekkel korábban megfogalmazott saját szövegrészeiket sem tudták pontosan felidézni.

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A kutató mindkét esetben a kognitív funkciók kiszervezését látja a háttérben. Az ember ilyenkor átengedi a feladat megterhelő részét egy külső rendszernek, így a saját idegrendszeri hálózatai nem kényszerülnek aktív munkára. Ez különösen a memóriáért és tanulásért felelős hippokampuszt, valamint a figyelmet, az önkontrollt és a döntéshozatalt szabályozó prefrontális hálózatokat érintheti hátrányosan. Ming hangsúlyozta, hogy a kognitív öregedés szempontjából éppen ezek a területek a legmeghatározóbbak.

Az élethosszig tartó szellemi aktivitás és a demencia kockázatának csökkenése közötti összefüggés a neurológia egyik legjobban dokumentált ténye.

Az angol ELSA hosszmetszeti vizsgálat 2020-ban több mint 12 ezer, 50 év feletti felnőtt adatainak elemzésével megállapította, hogy a magasabb kognitív tartalékkal rendelkező időseknél 35 százalékkal alacsonyabb a demencia kialakulásának kockázata, mint a szerényebb kognitív tartalékkal bíró kortársaiknál.

Ming ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker-vizsgálatok, amelyek közvetlen, ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI-használat és a demencia kialakulása között, az eddigi adatok ugyanis csupán összefüggéseket jeleznek vagy rövid távú megfigyeléseken alapulnak. A kutató szerint azonban éppen most kell elkezdeni a fiatalabb korosztályok vizsgálatát, amíg a szokásaik még alakulóban vannak. Ha megvárjuk, amíg a demenciára vonatkozó közvetlen adatok megszületnek, addigra már egy egész generáció rögzíti a kognitív szokásait – figyelmeztetett a szakember.

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