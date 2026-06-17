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Százasával gyárthatják Európa egyik legmodernebb vadászgépét, ez okozhatja a bajokat
Globál

Százasával gyárthatják Európa egyik legmodernebb vadászgépét, ez okozhatja a bajokat

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A svéd Saab védelmi vállalat a közeljövőben jelentős megrendelés-növekedésre számíthat a JAS 39 Gripen E/F vadászgépek terén, ami kényes kérdéseket vethet fel az ukrajnai szerződések teljesítésével kapcsolatban - jelentette a Defence Express.

Márcio Monteiro, az Embraer védelmi divíziójának marketingigazgatója a Breaking Defense szakportálnak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a brazil vállalat kész támogatni a svéd gyártót a jelenlegi és a jövőbeni megrendelések teljesítésében. Úgy vélte, hogy az Embraer még nagyobb szerepet vállalhatna, hatékonyan segítve a Saabot az igények kielégítésében. A svéd hadiipari óriás előtt álló lehetséges megrendelések állománya valóban tekintélyes, hiszen a meglévő szerződéseken túl Ukrajna számára 20 darab Gripen E vadászgép leszállításáról van szó, amely a jövőben akár 100-150 darabra is növekedhet. Emellett

Kanada egy csaknem 72 gépes óriásmegrendelést fontolgat, Brazília pedig további 20 repülőgéppel bővítené saját légierejének flottáját.

Mindez felveti a kérdést, hogy vajon Brazília is kiveheti-e a részét az Ukrajnának szánt Gripenek gyártásából. A Defense Express szaklap elemzése szerint ez a forgatókönyv nem feltétlenül lenne kedvező Kijev számára, különösen mivel az ukrán vezetés hosszú távú tervei között szerepel a végső összeszerelés részleges honosítása a hazai védelmi üzemekben.

Az Embraer jelenleg is végez végső összeszerelést és egyedi alkatrészgyártást a Gripen-program keretében, idén be is mutatták az első, teljesen Brazíliában összeszerelt Gripen E modellt. A hatályos szerződések értelmében még 14 repülőgép legyártása vár a vállalatra, a tervezett kiegészítő megrendelésekkel együtt pedig összesen 34 vadászgép gördülhet le a brazil gyártósorokról, ami évekre leköti a kapacitásokat. Ez azt jelenti, hogy a brazil gyártóbázis elsősorban a saját légierő igényeinek kiszolgálására összpontosít.

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Figyelemre méltó, hogy a Saab Kanadának benyújtott ajánlata már eleve számol az ukrajnai megrendelések gyártásába való bekapcsolódással. Amennyiben ez a partnerség létrejön, kevéssé lenne racionális, ha a svéd vállalat ezzel párhuzamosan az ukrán kontraktus egy részét Brazíliának szervezné ki. Ugyanakkor, ha az összes lehetséges megrendelés egyszerre realizálódik,

elképzelhető, hogy Svédország harmadik országok kiszolgálása érdekében Brazíliát is bevonja majd a gyártási folyamatokba.

A Gripen vadászgépek gyártása rendkívül kiterjedt nemzetközi beszállítói láncra támaszkodik, így a részegységek jelentős részét különböző országokban állítják elő. Nagy-Britannia például a részegységek több mint harminc százalékáért felel, beleértve a kulcsfontosságú fedélzeti radart is.

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Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

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