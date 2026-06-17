Titkos telefonhívást kapott a Kreml: úgy néz ki, Európa tárgyalni akar

Costa legfőbb tanácsadója két alkalommal is telefonon egyeztetett egy Putyinhoz közel álló, magas rangú orosz tisztségviselővel, hogy előkészítse a terepet az érdemi tárgyalások megkezdéséhez. Az Európai Unió és Moszkva közötti diplomáciai kapcsolatok gyakorlatilag megszakadtak Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta, és azóta mindössze szórványos kétoldalú egyeztetésekre került sor.
A Bloomberg arról nem ír, hogy az európai kezdeményezés fogadtatása milyen volt Oroszországban.
Az oroszokkal való párbeszéd újraindítása sokáig tabunak számított az Európai Unióban, ám mióta Donald Trump amerikai elnök tavaly béketárgyalásokat kezdeményezett Putyinnal, az európai vezetők egyre nagyobb nyomást éreznek, hogy ők is helyet kapjanak a tárgyalóasztalnál. Az Egyesült Államok által közvetített, jelenleg is zajló egyeztetésekből a közösség eddig nagyrészt kiszorult, jóllehet a háborút lezáró bármilyen megállapodás közvetlen hatással lesz az EU saját biztonságára.
Egyes uniós tagállamok korábban felvetették egy Moszkvával tárgyaló különmegbízott kinevezését is, a javaslat azonban komoly vitákat váltott ki. Putyin maga Gerhard Schröder korábbi német kancellárt javasolta közvetítőnek, aki a Gazpromnál betöltött pozíciói révén évtizedek óta nyíltan képviseli az orosz érdekeket. Egy esetleges csúcstalálkozó az orosz elnökkel ráadásul komoly politikai kockázatot hordoz magában, hiszen jelentős propagandagyőzelmet jelenthet Moszkva számára.
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