Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról

Hatalmas lyuk tátong a katonai támogatásokban: Ukrajna szerint most jött el a döntő pillanat
Ukrajna további 20 milliárd dollár értékű katonai támogatást kér a szövetségeseitől – jelentette be Mihajlo Fedorov védelmi miniszter a szerdai, holland hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatóján. Hollandia épp most jelentette be, hogy 500 millió euró értékben támogatja Ukrajna fegyvervásárlását.
Félmilliárd eurós katonai segítség: egy európai szövetséges finanszíroz amerikai csúcsfegyvereket Ukrajnának
Hollandia 500 millió euró értékű fegyverzeti támogatást nyújt Ukrajnának – jelentette be szerdán Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter, miután Hágában egyeztetett ukrán kollégájával, Mihajlo Fedorovval.
Megerősítették az Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket a G7-országok vezetői
A franciaországi Évianban megrendezett csúcstalálkozójukon a G7-csoport vezetői
egyhangúlag megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása és az Oroszországgal szembeni szankciók fenntartása mellett.
A szövetségesek kifejezetten üdvözölték az amerikai álláspont alakulását: Mark Carney kanadai miniszterelnök elismeréssel szólt arról, hogy
az Egyesült Államok és Donald Trump elnök megváltoztatta a kérdéshez való hozzáállását.
A megállapodás jelentőségét Giorgia Meloni olasz kormányfő is hangsúlyozta. Az olasz miniszterelnök rámutatott arra, hogy sikerült közös nevezőre jutniuk az amerikai elnökkel, ami elmondása szerint nem mindig magától értetődő.
Egy európai diplomáciai forrás a Reuters hírügynökségnek úgy értékelte, hogy nagyon jelentős elmozdulás történt az Egyesült Államok hozzáállásában Ukrajnára vonatkozóan.
Trump kétpólusú világában - a legutóbbi harctéri fejlemények alapján - most Putyin a "vesztes" és Zelenszkij a "győztes" - mondta.
Az amerikai elnök hosszas és rögtönzött tanácskozást folytatott a francia és az ukrán államfővel, utóbbi fényképeket is mutatott neki a háborúban hétfőn megrongálódott kijevi székesegyházról. Zelenszkij azzal a reménnyel érkezett Évianba, hogy meg tudja győzni Trumpot arról, Ukrajna eredményeket tud felmutatni az Oroszországgal szembeni háborúban, és Moszkva nincs olyan helyzetben, hogy diktálhatná egy békemegállapodás feltételeit.
A szlovéneknek nem jött össze a 2%-os védelmi kiadás
Szlovénia 2025-ben nem érte el a NATO-ban korábban vállalt célkitűzést, a védelmi kiadásoknak a hazai össztermék (GDP) két százalékára emelését, de ígéretet tett arra, hogy az idén meghaladja azt - közölte Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Brüsszelben a szlovén sajtó beszámolója szerint.
(MTI)
Az árnyékflotta egyik hajóját lőtték az ukránok
Az ukrán hadsereg a Fekete-tengeren csapást mért az orosz árnyékflottához tartozó FINA A tartályhajóra, emellett két, Oroszország által megszállt területen levő közúti hidat is megtámadott - közölte szerdán az ukrán vezérkar.
A vezérkar a Telegramon azt írta, hogy a tartályhajót sikeresen eltalálták, a keletkezett károk mértékét pedig még vizsgálják.
(MTI)
Titkos telefonhívást kapott a Kreml: úgy néz ki, Európa tárgyalni akar
António Costa, az Európai Tanács elnöke felvette a kapcsolatot a Kremllel, hogy közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról – értesült a Bloomberg.
Százasával gyárthatják Európa egyik legmodernebb vadászgépét, ez okozhatja a bajokat
A svéd Saab védelmi vállalat a közeljövőben jelentős megrendelés-növekedésre számíthat a JAS 39 Gripen E/F vadászgépek terén, ami kényes kérdéseket vethet fel az ukrajnai szerződések teljesítésével kapcsolatban - jelentette a Defence Express.
Úgy néz ki, csendes gesztust tett Ukrajnának a Tisza-kormány: komoly nemzetközi botrányt kiváltó intézkedést töröltek el
Nagyon úgy fest, hogy ismét elérhetők Magyarországról azok az ukrán hírportálok, melyeket az előző kormány még 2025 szeptemberében betiltott.
Válság a NATO atomhatalmában: katonai műveleteket és kiképzéseket kell lefújni a pénzhiány miatt
Richard Knighton brit vezérkari főnök a Lordok Háza egyik bizottsága előtt az Egyesült Királyság védelmi célokra fordított kiadásaival kapcsolatban fejezte ki kétségeit – írja a Breaking Defense.
Zelenszkij ellen fordult Ukrajna
Az ukránok többsége most már azt szeretné, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök távozna az ország éléről a háború után – derül ki a Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) friss kutatásából.
Felrobbantottak az ukránok egy buszk Brjanszk megyében
A határ menti orosz megyében egy ukrán drón talált telibe egy autóbuszt, hét ember sérült meg, öten súlyosan, köztük gyerekek - ez most az orosz állami média vezető híre.
A mellékelt fotón egy "különjárat" feliratú, rendszámtábla nélkül közlekedő autóbusz roncsa látható.
Rendkívüli evakuációt indít Ukrajna: több tucat települést ürítenek ki
Dnyipropetrovszk megyéből több tucat település lakosságát evakuálja Ukrajna – írta meg az Ukrinform.
Elfoglalták az oroszok Sztyepit
A falu elfoglalásáról az orosz védelmi minisztérium tett bejelentést, a falu orosz nevét, Kutuzovkát használva.
Ukrán térképeken még nem látható az állítólagos orosz területszerzés.
Kiakadt a NATO egyik legerősebb vezetője: rettenetesen félelmetes dolgot művelt Oroszország Anglia partjainál
Keir Starmer brit miniszterelnök felelőtlennek és rendkívül aggasztónak nevezte, hogy egy orosz fregatt figyelmeztető lövéseket adott le a La Manche csatornán hajózva.
Oroszország külföldi zsoldosoknak kedvező jogszabálymódosításokat tett
Több jogszabályt is módosított Oroszország törvényhozása ma reggel, melyekkel az orosz hadseregben szolgáló külföldi zsoldosoknak akarnak kedvezni.
Mától nem deportálhatók a katonai szolgálatot teljesítő külföldiek, nem tagadható meg nekik a tartózkodási engedély vagy munkavízum kiadása sem.
(TASZSZ)
Felrobbantottak az oroszok egy lovasiskolát
Orosz dróntámadás ért egy lovasiskolát Szumi megyében, a főépület nem sérült meg, de a lóistáló közvetlen találatot kapott.
Az incidens során ember nem halt meg, viszont három ló elpusztult.
Nem világos, miért vált katonai célponttá az épület.
Lövéseket adott le egy orosz fregatt az angol partvonal mellett – Megtörte a csendet Moszkva, elmondták, szerintük mi történt
Reagált az orosz védelmi minisztérium arra az incidensre, amely a La Manche-csatornán történt a napokban: egy orosz fregatt figyelmeztető lövéseket adott le egy vitorláshajó közeledése miatt.
Elképzelhető, hogy Oroszország kifogyott az Oresnyik-rakétákból?
Az ukrán RBK az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzését ismertet, amely megállapítja:
Oroszország négy Oresnyik-rakétát lőtt ki eddig Ukrajnára, ezzel valószínűleg már csak egy ilyen rakétájuk maradt.
Az amerikai elemzők abból indulnak ki, hogy Putyin elnök négy Oresnyik-rakéta gyártását rendelte el a 2024-es, Dnyipró elleni csapás után, tehát összesen öt rakétát gyártottak.
A nyugati elemzők rendszeresen elfelejtik, hogy az orosz hadiipar képes új rakétákat gyártani, a politikusok képesek hazudni, a hadiipari megrendelések és gyártókapacitások pedig minden országban titkosak. Attól tehát, hogy Putyin nyilvánosan azt állította, hogy 4+1 Oresnyik-rakétájuk van, nem biztos, hogy tényleg összesen öt rakétájuk van.
Azonnali vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az aranykonvoj-ügyben
Azonnali belső vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az úgynevezett aranykonvoj-ügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. Magyar Péter egyúttal azt is sürgette, hogy a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.
Megjöttek az ukrán jelentések
Megjöttek az ukrán jelentések a frontvonal és a légvédelem tevékenységéről.
- Kijev összegzése szerint 119 nagy hatótávolságú drónt indított Oroszország Ukrajna ellen, ebből 97-et hárított el a légvédelem.
- A százazföldön 237 összecsapás történt, a harcok epicentruma Pokrovszk és Huljajpole.
Súlyos csapás érte Herszont és Szumit is
Jönnek az információk az éjjeli orosz csapásokról: Herszont, Dnyipropetrovszkot, Szumit is súlyos támadás érte.
Szumi megyében összesen hat településbe csapódtak be orosz drónok, rakéták és tüzérségi lövedékek, legalább három ember sérült meg.
Herszon és Dnyipropetrovszk régióban 24 órán belül 44 települést ért orosz csapás, köztük Nyikopolt és Herszon várost is. Legalább két civil meghalt és 11-en megsérültek.
(Ukrinform)
Lejárt a határidő: odavág Amerika az oroszoknak - Trump kezében a végső döntés
Lejárt az orosz olajszankciók alóli átmeneti mentességet adó amerikai intézkedés – írta meg a RIA Novosztyi.
Súlyos támadás érte Zaporizzsját
A városban összesen öt lakóház és négy "magánvállalkozáshoz tartozó épület" kapott lángra becsapódó orosz drónok miatt - a hatóságok dolgoznak a lángok megfékezésén.
(UNN)
Fokozza a G7 Ukrajna támogatását
A G7-csúcs után az érintett országok közleményt adtak ki, melyben kifejezték támogatásukat Ukrajna mellett és további támogatást ígértek az országnak, főleg energetikai eszközökön és légvédelmi rakétákon keresztül.
Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai fejleményeivel.
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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
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