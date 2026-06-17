Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról

A franciaországi Évianban megrendezett csúcstalálkozójukon a G7-csoport vezetői

egyhangúlag megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása és az Oroszországgal szembeni szankciók fenntartása mellett.

A szövetségesek kifejezetten üdvözölték az amerikai álláspont alakulását: Mark Carney kanadai miniszterelnök elismeréssel szólt arról, hogy

az Egyesült Államok és Donald Trump elnök megváltoztatta a kérdéshez való hozzáállását.

A megállapodás jelentőségét Giorgia Meloni olasz kormányfő is hangsúlyozta. Az olasz miniszterelnök rámutatott arra, hogy sikerült közös nevezőre jutniuk az amerikai elnökkel, ami elmondása szerint nem mindig magától értetődő.

Egy európai diplomáciai forrás a Reuters hírügynökségnek úgy értékelte, hogy nagyon jelentős elmozdulás történt az Egyesült Államok hozzáállásában Ukrajnára vonatkozóan.

Trump kétpólusú világában - a legutóbbi harctéri fejlemények alapján - most Putyin a "vesztes" és Zelenszkij a "győztes" - mondta.

Az amerikai elnök hosszas és rögtönzött tanácskozást folytatott a francia és az ukrán államfővel, utóbbi fényképeket is mutatott neki a háborúban hétfőn megrongálódott kijevi székesegyházról. Zelenszkij azzal a reménnyel érkezett Évianba, hogy meg tudja győzni Trumpot arról, Ukrajna eredményeket tud felmutatni az Oroszországgal szembeni háborúban, és Moszkva nincs olyan helyzetben, hogy diktálhatná egy békemegállapodás feltételeit.