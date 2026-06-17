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Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
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Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

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Donald Trump elnök hajlandó bekeményíteni Oroszországgal szemben és az olajszankciókat is visszaállíthatja, ha a G7-országok segítenek neki Iránnal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeretne személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, de Moszkvába nem megy el. A frontvonalon az oroszok erős nyomás alatt tartják Dobropilliját és Kosztyantynivkát Donyeckben és Orihivet próbálják bekeríteni Zaporizzsjában. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború fejleményeivel.
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Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai fejleményeivel.

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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