Trump még péntekig sem várt: máris hatalmas engedményt kapott Irán

Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokád alatt tartott - közölték a tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldalon (TankerTrackers) szerdán.

A közlés szerint a Diona és a Hero 2 nevű hajók átkeltek a korábban lezárt zónán, és egy harmadik tanker is hamarosan átjut.

Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajótársasághoz (NITC) tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak.

Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni - tette hozzá a TankerTrackers, amely szerint a hajók áthaladását a hét elején bejelentett - a fegyveres konfliktus lezárását célzó - amerikai-iráni megállapodás tette lehetővé.

Az iráni olajexportot korlátozó amerikai tengerészeti blokád péntekig hivatalosan még érvényben van.

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