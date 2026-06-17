Trump merész ötletei miatt aggódnak a szövetségesek, miközben gőzerővel készülnek a gazdasági harcra

A nyugati hatalmak igyekeznek diverzifikálni a védelmi ipar, a technológiai szektor és a megújuló energiaforrások szempontjából nélkülözhetetlen fémek beszerzési forrásait. Peking tavaly az állandó mágnesekre kivetett exportkorlátozásokkal rázta meg a globális piacokat, ami rávilágított az egyoldalú függőség komoly kockázataira. A vezetők – Kínát név szerint nem említve – azt a célt tűzték ki, hogy
2030-ra 60 százalék alá csökkentik a ritkaföldfémek és az állandó mágnesek esetében a G7-csoporton és partnerkörén kívüli, egyetlen beszállítótól való függőséget, a végső célt pedig 50 százalékban határozták meg.
Az összehangolt mechanizmusokat első körben két nyersanyaggal, a lítiummal és a nikkellel indítják el, majd a programot évente öt újabb ásványi anyagra terjesztik ki, különös tekintettel a ritkaföldfémekre. Elemzők szerint a 60 százalékos célkitűzés rendkívül ambiciózus, különösen a feldolgozott ritkaföldfémek és mágnesek piacán, ahol Kína jelenleg a globális termelés 90 százalékát uralja.
A G7-csoport egy új platformot is létrehoz a szakpolitikai koordináció, az adatmegosztás és a válságkezelés hatékonyabbá tételére, amelyben az IEA piaci monitorozási és korai előrejelzési feladatokat lát majd el. A tagországok hangsúlyozták, hogy a G7 fejlesztési pénzügyi intézményeinek és exporthitel-ügynökségeinek – a magánszektorral szorosan együttműködve – támogatniuk kell a projektek megvalósítását és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítését. 2026 eleje óta 195 projektet jelentettek be, összesen 64 milliárd euró értékű beruházási kerettel.
A közös nyilatkozatban a vezetők kilátásba helyezték
- az árkülönbözeti támogatások,
- a közös beszerzési eszközök,
- valamint a kvótákat és árküszöböket magában foglaló kereskedelmi intézkedések vizsgálatát is,
- beleértve a többoldalú kereskedelmi megállapodásokat.
Az Egyesült Államok várhatóan még júniusban jogilag kötelező erejű megállapodásokat javasol Japánnak és az Európai Uniónak. Diplomáciai források ugyanakkor jelezték, hogy a G7-szövetségesek
szkeptikusan fogadták a Trump-kormányzat árszabályozási terveit,
amelyekkel a kritikus nyersanyagok kitermelését igyekeznek ösztönözni.
A G7 emellett elkötelezte magát amellett, hogy mind az ipari, mind a közszférában növeli a kritikus nyersanyagok hazai készleteit. Az Egyesült Államok idén indította el a kritikus nyersanyagok tartalékolását célzó, 12 milliárd dolláros programját (Project Vault), míg az Európai Unió a volfrámot, a ritkaföldfémeket és a galliumot jelölte meg az első közös stratégiai készlet alapanyagaiként.
A döntéshozók emellett az újrahasznosítási kapacitások jelentős bővítését is célul tűzték ki 2030-ra.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Evelyn Hockstein - Pool/Getty Images
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