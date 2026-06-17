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Úgy néz ki, csendes gesztust tett Ukrajnának a Tisza-kormány: komoly nemzetközi botrányt kiváltó intézkedést töröltek el
Globál

Úgy néz ki, csendes gesztust tett Ukrajnának a Tisza-kormány: komoly nemzetközi botrányt kiváltó intézkedést töröltek el

Portfolio
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Nagyon úgy fest, hogy ismét elérhetők Magyarországról azok az ukrán hírportálok, melyeket az előző kormány még 2025 szeptemberében betiltott.

A Fidesz-KDNP kormánya tavaly ősszel letiltott Magyarországról 12 ukrán híroldalt, válaszul arra, hogy Kijev néhány Fideszhez köthető hírsite-ot letiltott, arra hivatkozva, hogy orosz propagandát terjesztenek.

A híroldalak elérése ezután egy ideig akadozott, majd teljesen megszűnt Magyarországról.

A Portfolio szerkesztősége körülbelül két hete lett figyelmes arra, hogy az egyik letiltott oldal, az Ukrainszka Pravda ismét elérhető lett Magyarországról, közben a kijevi szolgáltató testvérlapja, az Evropejszka Pravda továbbra is blokkolva volt.

Mára viszont úgy fest, mind a 12 ukrán híroldal látogatható Magyarországról, bármilyen korlátozás nélkül.

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A weboldalak látogathatóságát tiltó rendelet feloldását nem jelentette be hivatalosan a Tisza Párt, viszont a rendelkezés automatikusan hatályát vesztette, amikor az új kormány május 13-án feloldotta a háborús veszélyhelyzetet. Ezután még heteken át blokkolva voltak az ukrán híroldalak, az Economx még június elején írt arról, hogy az anomália hátterében az állhat, hogy a külügyminisztérium nem kérvényezte az NMHH-nál a tiltás feloldását. Úgy néz ki, ez a kérés néhány napja mégis megtörtént.

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