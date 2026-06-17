Válság a NATO atomhatalmában: katonai műveleteket és kiképzéseket kell lefújni a pénzhiány miatt

Az atomhatalom hadseregének legfontosabb vezetője elmondta az ülés során, hogy nincs megelégedve azokkal a forrásokkal, melyeket a kormány jelenleg védelmi célokra szán. Külön kiemelte, hogy aggódik a napi működési költségvetés miatt, kijelentette, hogy a megállapodás megváltoztatása nélkül bizonyos tevékenységek, például egyes gyakorlatok és kiképzések „nyomás alá kerülnek”. A védelmi kiadások körüli viták miatt John Healey védelmi miniszter múlt héten beadta a lemondását, mivel elégtelennek tartotta a terveket és az ország biztonsága miatt aggódott.
Vissza kell fognunk a tevékenységeinket, a gyakorlatainkat és a műveleti tevékenységünket, ha a rendelkezésünkre álló erőforrás-finanszírozás szintje nem növekszik
– mondta el Knighton egy kérdésre, amely a finanszírozási bizonytalanságról kérdezte.
Keir Starmer miniszterelnök és a pénzügyminisztérium egyelőre nem határozott arról, hogy a védelmi minisztériumban jelentkező, vásárlások miatt kialakuló 18 milliárd fontos öltségvetési hiány betömésére adni fog-e mintegy 13,5 milliárd fontot. Az elképzelés szerint ezt az összeget a többi minisztériumtól megvont, 1 százalékos csökkentéssel raknák össze.
Knighton kiemelte, hogy az Egyesült Királyság hadseregének egy világos útra van szüksége a következő időszakban, melynek során 3,5 százalékra tudják emelni a védelmi kiadásaikat. Mindez együtt jár bizonyos kapacitások növekedésével, míg mások csökkentésével, ám ehhez pontosan kell tudniuk tervezni ezeket.
London 2025-ben vállalta, hogy 2035-re 3,5 százalékra növeli a védelmi kiadásait, 2030-ra 2,68 százalékot javasol a miniszterelnök.
A vezérkari főnök ugyanakkor kiemelte, hogy a közeljövőben bizonyos területeken csökkenések várhatóak. A készülő Védelmi Beruházási Tervében (DIP) figyelembe vették a közelmúlt konfliktusaiban szerzett ismereteket is. Az is elhangzott, hogy a NATO-n belül mennyire kiemelkedően értékelik a szövetséges országok London szerepét, ám ehhez a költségvetésben is fel kell nőniük.
Címlapkép forrása: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Menekülnek a befektetők az ingatlanokból a távol-keleti szuperhatalomnál, a mesterséges intelligenciába áramlik a pénz
Visszaestek a részvényárfolyamok.
Súlyos veszélyre figyelmeztet a kutató: komoly mentális leépülést hozhat a mesterséges intelligencia
Gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát.
Rejtett növekedési tartaléka van Magyarországnak: a kormányzás minőségén múlhat minden
Súlyos árat fizet a gazdaság, ha egy kormány képtelen a jogbiztonságot vagy a korrupciót visszaszorítani.
Hiába tartanak sokan a tőzsdei zuhanástól, a JP Morgan szerint egészen más vár ránk
A részvények mellett teszik le voksukat.
Titkos telefonhívást kapott a Kreml: úgy néz ki, Európa tárgyalni akar
Közvetlen kapcsolatot szeretnének Putyinnal Brüsszelből.
Százasával gyárthatják Európa egyik legmodernebb vadászgépét, ez okozhatja a bajokat
Nem minden érdek egyezik.
Újragyorsul Amerika: brutális adatok jöttek
Erős a kiskereskedelem.
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.