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Válság a NATO atomhatalmában: katonai műveleteket és kiképzéseket kell lefújni a pénzhiány miatt
Globál

Válság a NATO atomhatalmában: katonai műveleteket és kiképzéseket kell lefújni a pénzhiány miatt

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Richard Knighton brit vezérkari főnök a Lordok Háza egyik bizottsága előtt az Egyesült Királyság védelmi célokra fordított kiadásaival kapcsolatban fejezte ki kétségeit – írja a Breaking Defense.

Az atomhatalom hadseregének legfontosabb vezetője elmondta az ülés során, hogy nincs megelégedve azokkal a forrásokkal, melyeket a kormány jelenleg védelmi célokra szán. Külön kiemelte, hogy aggódik a napi működési költségvetés miatt, kijelentette, hogy a megállapodás megváltoztatása nélkül bizonyos tevékenységek, például egyes gyakorlatok és kiképzések „nyomás alá kerülnek”. A védelmi kiadások körüli viták miatt John Healey védelmi miniszter múlt héten beadta a lemondását, mivel elégtelennek tartotta a terveket és az ország biztonsága miatt aggódott.

Vissza kell fognunk a tevékenységeinket, a gyakorlatainkat és a műveleti tevékenységünket, ha a rendelkezésünkre álló erőforrás-finanszírozás szintje nem növekszik

– mondta el Knighton egy kérdésre, amely a finanszírozási bizonytalanságról kérdezte.

Keir Starmer miniszterelnök és a pénzügyminisztérium egyelőre nem határozott arról, hogy a védelmi minisztériumban jelentkező, vásárlások miatt kialakuló 18 milliárd fontos öltségvetési hiány betömésére adni fog-e mintegy 13,5 milliárd fontot. Az elképzelés szerint ezt az összeget a többi minisztériumtól megvont, 1 százalékos csökkentéssel raknák össze.

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Knighton kiemelte, hogy az Egyesült Királyság hadseregének egy világos útra van szüksége a következő időszakban, melynek során 3,5 százalékra tudják emelni a védelmi kiadásaikat. Mindez együtt jár bizonyos kapacitások növekedésével, míg mások csökkentésével, ám ehhez pontosan kell tudniuk tervezni ezeket.

London 2025-ben vállalta, hogy 2035-re 3,5 százalékra növeli a védelmi kiadásait, 2030-ra 2,68 százalékot javasol a miniszterelnök.

A vezérkari főnök ugyanakkor kiemelte, hogy a közeljövőben bizonyos területeken csökkenések várhatóak. A készülő Védelmi Beruházási Tervében (DIP) figyelembe vették a közelmúlt konfliktusaiban szerzett ismereteket is. Az is elhangzott, hogy a NATO-n belül mennyire kiemelkedően értékelik a szövetséges országok London szerepét, ám ehhez a költségvetésben is fel kell nőniük.

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Címlapkép forrása: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

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