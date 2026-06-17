Zelenszkij ellen fordult Ukrajna

A szociológiai intézet szerint az ukránok többsége továbbra sem szeretne választásokat, amíg a háború tart, viszont 88%-uk már kormányváltást, elnökváltást vagy mindkettőt szeretne, ha a háború véget ér.

67% személyesen Zelenszkij elnök távozását is szeretné látni – a háború után.

A KIIS kutatásából kiderül az is, hogy az ukránok többsége, 61%, még mindig bízik Zelenszkij elnökben, viszont van átfedés azok közt, akik bíznak benne, és azok közt, akik a távozását akarják látni.

A kutatást legutoljára 3 éve, 2023-ban végezték el, ekkor még csak a válaszadók 23%-a válaszolta azt, hogy Zelenszkijnek mennie kell.

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