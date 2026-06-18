Aláírta a békét Trump: mutatjuk, miről állapodtak meg – Égető kérdések maradtak nyitva

A kétoldalú szándéknyilatkozatot Donald Trump amerikai elnök a franciaországi G7-csúcstalálkozón, a versailles-i palotában rendezett állami vacsorán látta el kézjegyével, míg iráni részről Maszúd Pezeskián elnök szignózta a dokumentumot.

Az MTI azt írja, a Fehér Ház a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatta az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként részt vevő államoknak.

A megállapodás értelmében azonnali és végleges hatállyal beszüntetik a hadműveleteket az összes fronton – beleértve Libanont is –,

újranyitják a Hormuzi-szorost,

az Egyesült Államok pedig feloldja az Iránnal szemben életbe léptetett összes szankciót.

A felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy 60 napon belül – amely közös megegyezéssel meghosszabbítható – kidolgozzák a végleges békemegállapodást, ez idő alatt Washington nem vezet be új szankciót Iránnal szemben és nem vezényel új csapatokat a térségbe. Amennyiben összejön a végső megállapodás, akkor a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők visszatérnek a háború előtti elhelyezkedésükhöz.

ez idő alatt Washington nem vezet be új szankciót Iránnal szemben és nem vezényel új csapatokat a térségbe. Amennyiben összejön a végső megállapodás, akkor a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők visszatérnek a háború előtti elhelyezkedésükhöz. Irán továbbá a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt olaját, amely időszakra az amerikai pénzügyminisztérium hozzájárul a szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelméhez.

A konfliktus elsődleges forrásának tekintett iráni nukleáris program kérdését az egyezmény egyelőre csak részben rendezi.

Teherán megerősítette, hogy nem fejleszt és nem szerez be atomfegyvert, a felhalmozott dúsított uránt pedig a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete mellett, az ország területén belül fogják felhígítani. Washington korábban a nukleáris alapanyagok teljes kivitelét követelte az országból. Amennyiben Irán tartja magát vállalásaihoz az atomprogramját illetően, és azt ellenőrizhetővé teszi, hosszú távon az ENSZ-szankciók feloldása is elképzelhető.

Az eredeti tervek szerint J. D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint ennek ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, hogy megkezdjék a tárgyalási szakaszt.

A globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelem mintegy 20 százalékát lebonyolító Hormuzi-szorost a hajók hatvan napig díjmentesen használhatják, ám

a megállapodás nyitva hagyja a későbbi díjfizetés lehetőségét.

Mohammad Báger Galibáf iráni házelnök, aki a tárgyalások egyik kulcsszereplője volt, az állami televízióban kijelentette, hogy a szoros nem tér vissza a háború előtti állapothoz, így a 60 napos moratórium lejárta után tranzitdíjat szednének a hajóktól. Galibáf hozzátette, hogy Teherán továbbra is bizalmatlan az Egyesült Államokkal szemben, és Irán ujja "mindvégig a ravaszon marad".

Az olajárak a megállapodás hírére mérsékelten csökkentek. A Brent típusú nyersolaj jegyzése csütörtökön az ázsiai kereskedésben mintegy egy százalékkal, hordónként 78,79 dollárra esett vissza. Az árak ugyanakkor még így is nagyjából nyolc dollárral meghaladják a háború kitörése előtti szintet.

Donald Trump azzal védte a megállapodást, hogy az elhúzódó konfliktus globális gazdasági válsággal fenyegetett, de nyomatékosította azt is, hogy amennyiben nem születik végleges egyezség, az Egyesült Államok porig fogja bombázni Iránt.

Az egyezség részét képezi egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program is, amely komoly politikai vihart kavart Washingtonban.

Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok egyetlen centet sem fizet Teheránnak, a program ugyanis amerikai jóváhagyással megvalósuló külföldi – például emírségekbeli – beruházásokra épül. Az elnök ugyanakkor elismerte, hogy a háború alatt befagyasztott iráni pénzeszközöket és vagyonelemeket vissza kellene szolgáltatniuk.

Ted Cruz texasi republikánus szenátor élesen bírálta a kezdeményezést, mondván, "nem jó ötlet dollármilliárdokat adni minket megölni akaró teokratikus őrülteknek", míg párttársa, a louisianai Bill Cassidy "az elmúlt évtizedek legsúlyosabb külpolitikai baklövésének" nevezte a paktumot. A megállapodást a demokraták is kritizálták. Jeanne Shaheen szenátor felhívta a figyelmet arra, hogy az egyezmény egyáltalán nem kezeli Irán térségbeli befolyását, a Hezbollah támogatását, valamint az ország rakétaprogramját.

Az egyezmény végrehajtása körül szinte azonnal feszültségek adódtak.

Izrael egyértelművé tette, hogy nem szándékozik kivonni csapatait Libanonból, és szerdán újabb légicsapásokat mért a Hezbollah állásaira. Trump a G7-csúcstalálkozón óva intette Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, megjegyezve, hogy nem kellene minden egyes épületet lerombolni, valahányszor azonosítanak egy Hezbollah-tagot.

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