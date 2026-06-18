Alkotmánybírósági pofon után szavazott a szomszédos kormány, de a neheze még csak most jön

A bizalmi szavazást az ország alkotmányos költségvetési felelősségről szóló törvénye írta elő, amely az államadósság növekedésével párhuzamosan egyre szigorúbb szankciókat rendel el, a miniszteri fizetések befagyasztásától és a kiadások zárolásától egészen a bizalmi szavazás kötelező kiírásáig.
A szavazást kiváltó legmagasabb adósságlimit az elmúlt években fokozatosan csökkent, így a korábbi, GDP-arányos 60 százalékos szintről 2025-re már 52 százalékra mérséklődött.
Szlovákia államadóssága ugyanakkor 2024-ben a GDP 57,9 százalékát tette ki, 2025-re pedig 61,4 százalékra emelkedett.
Az ellenzék szerint a voksolást már tavaly meg kellett volna tartani.
A hatalmon lévő kormányok korábban rendszeresen kihasználták az újonnan alakult vagy ügyvivő kabinetekre vonatkozó mentességi időszakot, így elkerülhették a legszigorúbb szankciókat. A legutóbbi moratórium 2025 végén járt le, a kormány azonban egészen addig halogatta a szavazást, amíg az alkotmánybíróság szerdai határozatában azonnali lépésre nem kötelezte. Robert Fico ezt követően haladéktalanul kiírta a voksolást, amelyet puszta formalitásnak nevezett.
A szlovák Költségvetési Felelősség Tanácsa ugyanakkor csütörtökön nyilvánosan bírálta ezt a megközelítést: a testület szerint a bizalmi szavazást megelőzően a kormánynak olyan alapvető kérdéseket kellett volna megválaszolnia, mint hogy
- mikor és miként állítható meg az adósság növekedése,
- illetve elegendőek-e a tervezett intézkedések a konszolidációhoz.
Az idei büdzsé a GDP 4,3 százalékának megfelelő hiánnyal számol, amely 2027-re is mindössze 4,2 százalékra mérséklődik, miközben az államadósság jövőre várhatóan eléri a GDP 65,1 százalékát.
A pénzügyminisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Forrás: Reuters
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