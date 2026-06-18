Amerika fájdalmas háborús veresége miatt az egész világ veszélyesebb hely lesz

Amerika vesztett – de miért is?
Tegnap nyilvánossá vált az a 14 pontos szándéknyilatkozat, vagy keretmegállapodás, amely lényegében lezárja az Egyesült Államok és Irán fegyveres konfliktusát és tárgyalóasztalhoz ülteti a háborúzó feleket. A dokumentumot tegnap Donald Trump amerikai elnök és Maszoúd Peszeskján iráni elnök fizikai formában is aláírták.
Már a korábban kiszivárgott információk alapján megírtuk, hogy a dokumentum Amerika katonai vereségével ér fel.
Irán lényegében hatalmas gazdasági engedményeket fog kapni, azért cserébe, hogy megígérik: elképzelhető, hogy talán majd egyszer valamikor feladják azt a fegyverminőségű uránkészletet, amelyhez 2025 nyara óta amúgy sem férnek hozzá.
Röviden vegyük végig, mit visz Irán:
- Teljes tűzszünet jön a régióban, Izrael sem támadja többé azokat az Irán által támogatott proxikat, amelyek az ország saját területét fenyegetik – kifejezetten nevesítve van Libanon, ahol az itt működő Hezbollah folyamatos terrorban tartja Észak-Izraelt.
- A felek nem avatkoznak bele egymás belpolitikájába – értsd: Amerika és Izrael sem próbálja meg leváltani az Iránt irányító iszlám fundamentalista vezetést.
- Amerika nemcsak feloldja az Irán partjaihoz felhúzott tengerészeti blokádot, de kivonja katonai erőit „Irán közeléből”. A szerződésben nincs definiálva, ez pontosan mit jelent – Teherán korábban az összes közel-keleti amerikai katonai támaszpont bezárását követelte.
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Irán legalább (!) 300 milliárd (!) dolláros újjáépítési alapot kap, melybe Amerika és „régiós partnerei” fognak pénzt befizetni.Trump jelezte, hogy egy dollárt sem tesz az alapba, pedig ironikus módon pont amerikai hozzájárulással és ellenőrzéssel lehetne a legjobban szavatolni, hogy Irán ne rakétákat és drónokat vásároljon a pénzből. Ráadásul még súlyosabb, hogy az említett „régiós partnerek” kerültek Irán támadása alá, nem pedig fordítva (Irán a régió szunnita olajmonarchiáit bombázta válaszul az amerikai-izraeli csapásra), mégis ők fizetnek most a perzsáknak.
- Amerika az összes iráni szankciót fokozatosan feloldja és feloldatja, még azokat is, melyeket az ENSZ vetett ki a síita államra. Visszaadják a befagyasztott pénzügyi eszközöket is a perzsáknak.
- Amerika azonnal mentességet ad az iráni olajexportra vonatkozó szankciók alól, beleértve a bankokra vonatkozó szankciókat is.
Ezzel szemben mit nyer Amerika?
- Megnyílik a Hormuzi-szoros, Irán nem szed vámokat. Rendben, ez így volt a háború előtt is.
- Irán megígéri, hogy nem fejleszt atomfegyvert – mindig is ez volt Irán hivatalos politikája. Soha nem azzal volt baj, hogy Irán nyíltan kommunikált arról, hogy atomfegyvert akar fejleszteni, hanem az, hogy az ország ellenségei nem bíztak abban, hogy Teherán tényleg nem akar atomfegyvert.
- Irán megígéri, hogy tárgyalni fognak az Egyesült Államokkal az atomprogrammal kapcsolatos konfliktus rendezéséről. A szerződés végleges változatában olvasható egyébként egy halvány ígéret arról, hogy lehet, hogy a 60% fölé dúsított uránkészletet valamilyen formában, a NAÜ bevonásával felszámolják, egy még egyeztetésre váró menetrend szerint. Talán ez az egyetlen előrelépés, amit Amerika a háborúval elért – ha sikerül ezt az ígéretet tettekre fordítani.
Amerika (és Izrael) stratégiai céljai közül lényegében egyik sem teljesült.
- Rezsimváltás. Irán kulcsfontosságú vezetőket vesztett el, köztük Ali Hámenei ajatollahot, de az országot irányító iszlám fundamentalista berendezkedés nemhogy nem változott, de a radikális, forradalmi gárdához köthető szárny erősödött meg.
- Irán nagy hatótávolságú csapásmérő képességének korlátozása. A síita állam hadiipari kapacitása és drón, illetve rakétaképessége komoly ütést kapott, de mivel Irán nem vállal semmilyen kezességet arra, hogy nem építi újjá fegyverarzenálját, hosszabb távon az ország katonai ereje semmit nem gyengül.
- A Közel-Keleten működő iráni proxik felszámolása. Teherán semmilyen garanciát nem vállalt az általuk szponzorált terroristák lefegyverzésére, sőt, a szándéknyilatkozat még Izrael Hezbollah elleni műveleteit korlátozza be.
- Az iráni atomprogram felszámolása. Irán továbbra is ragaszkodik atomprogramjához, mindössze egy halvány ígéretet fogalmaztak meg azzal kapcsolatosan, hogy lehet, hogy hajlandók lesznek majd valamilyen enyhe engedményt tenni.
Magyarul tehát lényegében ugyanott vagyunk, ahol voltunk 2026 elején, az Irán elleni katonai műveletek előtt; de Irán úgy ül tárgyalóasztalhoz, hogy le tudják végre dobni magukról az évtizedek óta érdemi fejlődést gátló szankciókat és 300 milliárd dollárral gazdagabbak lesznek.
Ez az egész világnak rendkívül veszélyes helyzetet teremt
Trump elnök most minden sajtónyilatkozatában azt emlegeti, hogy ha nagyon nem hajlandó Teherán bármiben engedni, simán csak tovább bombázza majd Iránt. Hangsúlyozza, hogy a megállapodás még nem végleges, lesznek tárgyalások, a következő 60 nap pedig arról fog szólni, hogy Teheránt is kompromisszumokra kényszerítsék. Jelenleg azonban úgy fest, több mint 100 milliárd dollárnyi fegyver és lőszer elhasználása után a legjobb, amit Trump elérhet az, hogy Irán rengeteg pénzért cserébe felad néhány tonna uránt, amihez amúgy sem férnek hozzá.
Mi következik ebből?
Ahogy 2021-ben Afganisztánban, most 2026-ban Iránban bebizonyosodott, hogy kellő kitartással, Amerika gyenge pontjainak támadásával és megfelelő mértékű radikális iszlám fundamentalizmussal megtámogatva az Egyesült Államok legyőzhető, még akkor is, ha valaki jelentős technológiai és katonai lemaradásban van a „világ legerősebb országához” képest.
Még az amerikai támadás előtt megírtuk, hogy Iránnak nem kell kitűznie a zöld-fehér-piros zászlót a Fehér Házra ahhoz, hogy győzzön, egyszerűen csak addig kell elhúznia az ellenállást, hogy az amerikai néplélek megtörjön – ez rövid időn belül be is jött.
2021-ben, Amerika afganisztáni kivonulása után két, igencsak komoly geopolitikai hullámokat vető konfliktus robbant be: egyrészt 2022-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát, másrészt pedig a Hamász átfogó katonai műveletet kezdett Izrael ellen 2023-ban. Az egyik konfliktus Kelet-Európát, a másik a Közel-Keletet borította lángba. Valószínűleg mindkét eseményhez jelentősen hozzájárult az, hogy az Egyesült Államok és az ország akkori vezetője, Joe Biden gyengének tűnt – kikapott, kudarcot vallott, aztán nem akart belemélyülni olyan konfliktusokba, melyekben nem volt közvetlenül érintett.
Most a helyzet bizonyos tekintetben még rosszabb: világossá vált, hogy Amerika gyengesége nem csupán abban rejlik, hogy az ország katonai veszteségtűrő képessége minimális, hanem gazdaságilag is sebezhető.
A Hormuzi-szoros lezárásával, a közel-keleti szunnita olajállamok energiapiaci infrastruktúrájának bombázásával Irán még csak nem is okozott helyrehozhatatlan károkat – oké, a Brent olaj 70%-os pluszban is járt, de a tőzsdék nem omlottak össze, az infláció Amerikában alig kúszott kicsivel 4% fölé, az életszínvonal az Egyesült Államokban nem romlott jelentősen a háború miatt. Iránban közben több tízezren haltak meg, az ország gazdasága a háború előtt is összeomlóban volt, az ország számára kulcsfontosságú olajexport pedig teljesen megbénult – mégis addig néztek farkasszemet Amerikával, amíg Trump nem pislogott.
Irán győztes stratégiája az összes, Amerikával ellenséges ország számára tanulságos lehet.
Katonai konfliktus esetén még csak nem is kell rakétákkal támadni Amerika területét, sőt, még amerikai katonákat sem kell tömegesen megölni. Elég, ha Kína, Oroszország, Kuba, Észak-Korea egyszerűen keresnek olyan gazdaságilag fájó, gyenge pontokat a nemzetközi kereskedelem vérkeringésében, melyekkel elérik, hogy az amerikai növekedési mutatók egy kicsit lejjebb kerüljenek, az inflációs számok egy kicsit feljebb kússzanak, a tőzsdék egy picit volatilisebben működjenek. Egy olyan populista elnök, mint Donald Trump, simán bedobja a törölközőt.
Ha tehát ebből a „szándéknyilatkozatból” végleges békeszerződés lesz, ebben, vagy ehhez hasonló formában, a világ biztosan veszélyesebb hely lesz.
Az iszlám radikálisok hatalmas löketet kaptak morál tekintetében, a Közel-Keleten ismét megerősödhetnek a fundamentalista milíciák, főleg úgy, hogy Irán semmilyen ígéretet nem tett arra, hogy a terroristákat támogató tevékenységéből visszavesz. Kína, esetleg Oroszország pedig még agresszívebb expanziós stratégiát rakhat össze, látva, hogy az Egyesült Államok, ha közvetlen katonai összetűzésben nem is, egy enyhébb, közvetett gazdasági sokk segítségével könnyedén legyőzhető.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
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