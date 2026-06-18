Áttörés a rákkutatásban: olyan következménye lett az oltásoknak, amire kevesen számítottak

A kutatás rávilágít arra, hogy a vizsgált korosztályban ez volt az első olyan ötéves periódus, amikor senki sem veszítette életét a betegség miatt. Az eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy az érintett fiatal nők 88–90 százaléka már 12–13 éves korában megkapta az oltást. A statisztikai modellek alapján a vakcina nélkül ebből a csoportból 23-an haltak volna meg méhnyakrákban a vizsgált öt év alatt.
Az összes beoltott korosztályt figyelembe véve
a HPV-oltás alkalmazása nagyjából kétszáz életet mentett meg a 2024 végén zárult időszakban.
A tanulmány szerzői szerint ez a szám csupán a töredéke a vakcina valódi hatásának, mivel az elkövetkező két évtizedben a megelőzött halálesetek száma várhatóan exponenciálisan emelkedik majd a beoltott nők körében.
Bár a megelőzés hatékonysága egyértelmű, a brit Egészségbiztonsági Ügynökség (UKHSA) adatai szerint a 15 éves angliai lányok átoltottsága a 2024–2025-ös időszakban mindössze 76 százalékos volt. Ez az arány jócskán elmarad az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a méhnyakrák teljes felszámolásához elvárt 90 százalékos minimumértéktől.
Angliában az iskoláskorú lányok már 2008 óta kérhetik a HPV elleni vakcinát, 2019-ben pedig a fiúkra is kiterjesztették az oltási programot a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.
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