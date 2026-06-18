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Áttörést jelentett Amerika: özönlenek majd a fegyverek a feszült térségbe
Globál

Áttörést jelentett Amerika: özönlenek majd a fegyverek a feszült térségbe

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A Taipei Times számolt be az amerikai fegyvergyártási kapacitások növekedéséről, amely megindíthatja a fegyverszállítmányokat Tajvan felé.

A várakozások szerint 2026 második felében akár nyolc jelentősebb fegyverrendszert is leszállíthatnak a fenyegetett szigetre. A tajvani Nemzetvédelmi Minisztérium legfrissebb haderő-struktúra tervében arról ír, hogy az Egyesült Államokkal közösen

sikeresen elhárították azokat a problémákat, amelyek a fegyverkezésben a késedelmeket okozták.

Ez a lépés egyben a sziget tengeralattjáró-fejlesztési programját is felgyorsíthatja. A közlemény szerint évek óta nem látott hardvercsomagot kapnak ennek következtében, amely jelentős képességnövekedést fog eredményezni a hadseregnél.

Konkrétumokat is megneveztek, így például

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  • a régóta várt F-16V vadászgépek mellett
  • a 14 darab M136 Volcano járműről indítható, a szétszórható aknarendszerből álló teljes megrendelést,
  • a megugró amerikai termelésnek köszönhetően 500 darab Stinger rakéta,
  • az első MQ-9B nagy magasságú drónokat és a hozzájuk tartozó földi irányítóberendezéseket, 
  • 18 nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszer és nagyszámú Harpoon partvédelmi rendszer,
  • és MS-110 multispektrális légi felderítő rendszereket is leszállítanak.

A következő lépést a megérkező rendszerek integrálása fogja jelenteni. Tajpej azt is kijelentette, hogy a késedelmek ellenére 2026 őszére a Narvál tengeralattjáró befejezi a teszteket és a haditengerészet rendelkezésére fog állni. A kijelentés emellett hangsúlyozta, hogy rengeteg lőszer és lövedék is érkezik.

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Címlapkép forrása: Cheng Chia Huang/Getty Images

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