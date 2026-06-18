Bejelentette Amerika: ha ezt nem teszi meg Irán, azonnal folytatódik a háború

Az elnök világosan rámutatott, hogy készen vagyunk folytatni [a katonai akciót], ha a vállalt időkereten belül Irán nem teszi meg, amit ígért”

– mondta Hegseth Brüsszelben, a NATO védelmi minisztériumi találkozóján.

Ha nem működnek együtt, minden képességünk megvan ahhoz, hogy acélos blokádot állítsunk vissza”

– mondta.

Az Egyesült Államok feloldotta az Irán ellen kivetett, olajexportot bénító katonai blokádot, Irán pedig a Hormuzi-szoros újranyitását vállalta.

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