Bejelentette Európa katonai hatalma: megindulnak a hadihajók a világ egyik legfeszültebb térségébe

A Közel-Kelet felé indul meg Németország két hadihajója, egyelőre csak a Vörös-tengerre, hogy felkészüljenek a Hormuzi-szoros aknamentesítésére. Pistorius a NATO-csúcsra érkezve jelentette ki, hogy melyik két hajóról van szó:
Miközben beszélünk, a Fulda aknakereső hajónk és a Mosel ellátóhajónk a Szuezi-csatornán áthaladva a Vörös-tenger felé tart
– mondta.
Kiemelte, hogy a valós tevékenység beindításához Irán és Omán jóváhagyására is szükségük lesz, de azt is hangsúlyozta, hogy a misszió függ Teherán és Washington további tárgyalásaitól is.
Címlapkép forrása: Marcus Golejewski/picture alliance via Getty Images
Egyre veszélyesebbé válik a bányászat: újabb halálos bányabaleset, idén ez már a negyedik Lengyelországban
Az omlás okai nem ismertek.
Hiába a kormány minden erőfeszítése, csak minimális növekedésre lesz képes idén Európa legerősebb országa
Az iráni háború hozta a fordulatot.
Kiadták a figyelmeztetéseket: perzselő forróság csap le Magyarországra az előrejelzések szerint
Nyakunkon a nyár első hőhulláma.
Fordulat a magyar kriptoszabályozásban: megszűnhet a validációs kötelezettség
A változás nemcsak a befektetők számára hozhat nagyobb jogbiztonságot.
Bérrobbanás magyar módra, de mire elég a száguldás európai viszonylatban?
A jövedelemkülönbségekből is aggasztó mintázat rajzolódik ki.
Kiszivárgott az UniCredit legújabb próbálkozása, rögtön kútba is esett a remélt tranzakció
Ez most nem jött össze.
Kellemes meglepetések érték a Bank of Englandet mai kamatdöntése előtt
A vártnál alacsonyabb az infláció és erősebb munkaerőpiac Nagy Britanniában.
Ilyen is van, esni is tud a SpaceX!
Elindult a profitrealizálás.
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Közel 1 millió műtétre? Egészségügyi kiadás hitelből: mikor lehet ésszerű döntés?
Mit tehetsz, ha egy fontos műtétre hónapokat kell várnod, de nincs egyben közel 1 millió forintod, hogy a magánegészségügy keretében meggyorsítsd a folyamatot? Olvasónk, Márk nem kapkodva dö
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.