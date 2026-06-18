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Bejelentette Európa katonai hatalma: megindulnak a hadihajók a világ egyik legfeszültebb térségébe
Globál

Bejelentette Európa katonai hatalma: megindulnak a hadihajók a világ egyik legfeszültebb térségébe

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Több hadihajót is küld Berlin a Vörös-tengerre, ezt jelentette be Boris Pistorius védelmi miniszter.

A Közel-Kelet felé indul meg Németország két hadihajója, egyelőre csak a Vörös-tengerre, hogy felkészüljenek a Hormuzi-szoros aknamentesítésére. Pistorius a NATO-csúcsra érkezve jelentette ki, hogy melyik két hajóról van szó:

Miközben beszélünk, a Fulda aknakereső hajónk és a Mosel ellátóhajónk a Szuezi-csatornán áthaladva a Vörös-tenger felé tart

– mondta.

Kiemelte, hogy a valós tevékenység beindításához Irán és Omán jóváhagyására is szükségük lesz, de azt is hangsúlyozta, hogy a misszió függ Teherán és Washington további tárgyalásaitól is.

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Címlapkép forrása: Marcus Golejewski/picture alliance via Getty Images

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