Bejelentette Európa katonai hatalma: megindulnak a hadihajók a világ egyik legfeszültebb térségébe

A Közel-Kelet felé indul meg Németország két hadihajója, egyelőre csak a Vörös-tengerre, hogy felkészüljenek a Hormuzi-szoros aknamentesítésére. Pistorius a NATO-csúcsra érkezve jelentette ki, hogy melyik két hajóról van szó:

Miközben beszélünk, a Fulda aknakereső hajónk és a Mosel ellátóhajónk a Szuezi-csatornán áthaladva a Vörös-tenger felé tart

– mondta.

Kiemelte, hogy a valós tevékenység beindításához Irán és Omán jóváhagyására is szükségük lesz, de azt is hangsúlyozta, hogy a misszió függ Teherán és Washington további tárgyalásaitól is.

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