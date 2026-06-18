Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Megjött Lavrov válasza: tömeges orosz csapásokat ígért a Moszkvát ért ukrán dróntámadás után
Oroszország a jövőben rendszeres,
tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra
– jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét.
A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott akció során több találat is érte a moszkvai olajfinomítót. Szergej Szobjanyin polgármester tájékoztatása szerint a légvédelem a nap első felében 194 drónt semmisített meg a főváros térségében.
Bár magából Moszkvából nem jelentettek személyi sérülést, a környező régióban Andrej Vorobjov kormányzó közlése alapján tizenhatan megsebesültek, köztük két gyermek.
Az orosz diplomácia vezetője a támadásra reagálva hangsúlyozta, hogy a szavak önmagukban már nem elegendőek, a provokációkat pedig valós katonai lépéseknek kell követniük. Lavrov emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfő akcióit követően már elrendelte a tömeges csapásméréseket, a hadsereg pedig meg is kezdte a legfelsőbb parancsnoki utasítás végrehajtását.
Zelenszkij további heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen
Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, amennyiben Oroszország folytatja a háborút.
"Nem akarjuk ezt a háborút, sosem akartuk és mindenki tudja ezt" - jelentette ki Zelenszkij a WhatsApp-üzenetküldő szolgáltatáson újságíróknak megküldött hangüzenetében.
De ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog
- hangoztatta.
Zelenszkij a nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket.
Az úgynevezett nemzetközi Ramstein-formátumot alkotó országok csoportjának ülésén felszólalva Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van nagy hatótávolságú tüzérségi fegyverekre és pilóta nélküli járművekre. Emellett további pénzügyi eszközök kidolgozását is kérte az ukrán hadsereg hosszú távú finanszírozása érdekében.
A héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, ami évek óta az egyik legnagyobb támadás volt az orosz főváros ellen. Zelenszkij szerint ez megtorlás volt a hétfői súlyos orosz légicsapásokért, amelyekben legalább tízen vesztették életüket és a mintegy ezer éves kijevi barlangkolostor is károkat szenvedett. (MTI)
London 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a zárolt orosz vagyoneszközök hozamából
A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből.
A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió fontos (több mint 305 milliárd forintos) finanszírozás annak a 2,26 milliárd font értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képzett.
A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta - köztük könnyű, több feladatra használható, drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták (Lightweight Multirole Missile, LMM) -, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja. (MTI)
Megszületett a nagy döntés: így akarják megtörni az orosz hadigépezetet Ukrajnában
Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára: az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé - jelentette ki az António Costa, az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európa Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben.
Szétbombázták az ukránok Moszkvát – Elmondták az oroszok, most mi következik a háborúban
Történelmi súlyosságú ukrán dróntámadás érte ma Moszkvát, Oroszország fővárosát, a Kreml reakcióját értelmezve a lehetséges következményekről értekezett Szergej Poletyajev orosz katonai elemző, a Vatfor projekt vezetője az MK.ru-nak.
Hatalmas fejlesztést kapott az ukrajnai sztárfegyver: ezzel már a legveszélyesebb orosz rakétákat is leszedi
A Lockheed Martin jelentősen továbbfejlesztette a HIMARS rakéta-sorozatvetőt, így az új változat immár kétszeres tűzerőt kínál, miközben légvédelmi feladatok ellátására is alkalmassá vált - jelentette a RBK.
Konkrét számot mondott a NATO-hatalom vezetője: eddig tarthat még a háború Ukrajnában, Európa fellélegezhet
A Hufvudstadsbladet finn újságnak adott interjújában beszélt az orosz-ukrán háború kilátásairól Alexander Stubb finn elnök.
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Fekete eső hullott az égből Moszkvában: olyan csapás érte az orosz fővárost, amilyet két éve nem láttunk
Miután mára virradóra ukrán drónok csapást mértek egy moszkvai olajfinomítóra, az orosz főváros több kerületéből is "olajesőről" számoltak be a lakosok - írja az Ukrajinszka Pravda.
Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját
Ma hajnalban dróncsapás érte az orosz megszállás alatt álló Krím félsziget egyik kulcsfontosságú vasúti hídját. A támadás egy ukrán hadművelet része, mely révén Kijev elvágná a félszigetet az orosz katonai utánpótlási vonalaktól - számol be a Kyiv Independent.
Új település elfoglalásáról jelentett Moszkva
Elfoglalta a donyecki régióban lévő Raj-Olekszandrivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Hatalmas döntést hozott az európai ország: Ukrajnának adhatja az összes vadászgépét
Belgium az idén hét F-16-os vadászgépet ad át Ukrajnának – jelentette be Theo Francken belga védelmi miniszter a brüsszeli NATO-miniszteri találkozó előtt. Brüsszel a korábbi ígéreteihez képest jelentősen kibővíti a szállítmányt, és a tervek szerint hosszabb távon a teljes belga F-16-os flottát átadná Kijevnek - írja az Ukrajinszka Pravda.
Több mint 500 járatban okozott fennakadást az ukrán támadás
A Moszkvát ért ukrán csapássorozat 527 repülőjárat törléséhez vagy késéséhez vezetett a mai nap folyamán.
A legnagyobb fennakadás a seremetyjevói repülőtéren történt, ahol 110 járatot töröltek, további 147 pedig késéssel landolt vagy szállt fel.
Az orosz légiközlekedési hatóság, a Roszaviácija időközben bejelentette a korlátozások feloldását Vnukovóban és Seremetyjevóban, míg a Domogyedovo és a Zsukovszkij jóváhagyás függvényében fogad járatokat.
(Ukrajinszka Pravda)
Lezárta az egyik magyar határátkelőt Ukrajna, bizonytalan, mikor nyithat újra
Az ukrán hálózaton végzett energetikai karbantartási munkálatok miatt csütörtök délelőttől teljesen leállt a forgalom a tiszabecsi határátkelőhelyen, így a ki- és belépő utazóknak egyaránt alternatív útvonalat kell választaniuk.
Megerősítette Moszkva a kijevi és poltavai csapásokat
A moszkvai védelmi minisztérium megerősítette: az orosz hadsereg katonai célokra használt ukrán üzemanyagellátási létesítményekre mért csoportos csapást, "a kijevi rezsim terrortámadásaira" adott válaszul.
A tárca szerint a szárazföldi és légi indítású fegyverekkel, valamint nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadás célpontja a kijevi régióbeli Boriszpil-2 településen lévő üzem- és kenőanyagraktár, valamint a Poltava megyei Zaturine olajfinomító volt.
A Kijev és Poltava megyékben történt csapásokról korábban beszámoltunk.
(MTI)
Letartóztattak egy férfit az orosz karikaturista elleni merénylettel összefüggésben
A lengyel hatóságok őrizetbe vették a Robert Kuzovkov orosz állampolgár elleni merénylet egyik gyanúsítottját, a férfi grúziai útlevéllel rendelkezik - közölte Donald Tusk kormányfő csütörtökön az X-en.
A gyanúsított grúziai útlevelet használ, a hatóságok most a megrendelő kilétének felderítésén dolgoznak
- közölte a miniszterelnök.
Robert Kuzovkovot, a 2021 óta Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznevű orosz ellenzéki karikaturistát és előadóművészt hétfőn lőtték agyon a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában. Az elkövető elmenekült. A gyilkosság kapcsán eddig két fehérorosz állampolgárságú férfit vettek őrizetbe a Biala Podlaska-i fehérorosz főkonzulátus közelében.
(MTI)
Katonák holttestét cserélték ki a felek
Oroszország és Ukrajna csütörtökön újabb holttestcserét hajtott végre: Moszkva 33, Kijev pedig 522 háborúban elesett katona holttestét vette át.
(Reuters)
Kimondta Putyin tanácsadója: csalás és ámítás mindaz, amit a Nyugat sugall az ukrajnai háborúról
Az európaiak azzal a feltételezéssel élnek, hogy a frontvonalon a helyzet Ukrajna javára változik, ez azonban tévedés – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Kazanyban zajló Oroszország–ASEAN-csúcstalálkozón az orosz állami TASZSZ hírügynökség beszámolója alapján.
Súlyos jelzéseket küld Trump a NATO-nak: de ha háború lenne, kétségkívül számíthatnánk Amerikára a főtitkár szerint
Az Egyesült Államok jelentősen csökkentette a NATO gyorsreagálású erőihez felajánlott katonai hozzájárulásait, a szövetség többi tagállama azonban már megkezdte a keletkezett hiányok pótlását - jelentette be Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben, a védelmi miniszterek csütörtöki találkozója előtt a Reuters tudósítása szerint. A Pentagon közben elindította az Európában állomásozó amerikai csapatok felülvizsgálatát.
Az összes nagyobb moszkvai reptéren áll a légi forgalom
A nagy horderejű ukrán dróntámadást követően biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették az összes forgalmat Moszkva valamennyi nagyobb repülőterén – közölte csütörtökön az orosz légiközlekedési hatóság, a Roszaviacija.
(Reuters)
Reagált Zelenszkij a Moszkva elleni hatalmas támadásra: teljesen jogos volt az ukrán csapás
Ukrajna csütörtökön újabb nagy hatótávolságú csapásokat mért oroszországi katonai és energetikai célpontokra, köztük egy moszkvai olajfinomítóra, amelyet egy héten belül már másodszor támadtak meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, az akció jogos válaszlépés az ukrán városokat érő orosz támadásokra - írta meg az Ukrajinszka Pravda.
Poltava és Kijev megyét is támadta Moszkva
Az éjszaka folyamán Oroszország drónnal támadta Poltava megye két járását, a csapásokban egy ember megsebesült, egy energetikai infrastrukturális létesítményt ért találat miatt pedig több településen nincs áram - jelentette be a megyei katonai kormányzója. Egy iparvállalat telephelyét és egy magánvállalkozást is csapás ért, illetve egy további lakóépület megrongálódott.
Kijev megyében rakétacsapások érték a Boriszpili és a Vishorodi járás településeit is, raktárépületek, egy oktatási intézmény, egy iparvállalat és családi házak rongálódtak meg, de a támadásban senki sem sebesült meg.
(Ukrinform via MTI)
Rendkívüli lépésre szánhatja el magát Trump: komoly gesztust tehet Ukrajnának
A franciaországi Évianban megrendezett G7-csúcstalálkozón kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök tervei szerint az Egyesült Államok hadiipari vállalatai licencszerződések keretében Európában és Ukrajnában is gyárthatnák fegyvereiket - számolt be róla a Bloomberg.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az orosz haderő mára virradóra hét Iszkander-M/SZ-400 ballisztikus rakétával és 239 drónnal támadta Ukrajnát.
Két rakéta és 26 drón kilenc helyszínen találatot ért, 212 drónt hatástalanított a légvédelem - közölte az ukrán légierő. Hét helyszínről jelentettek alábbhulló törmeléket.
Zsugorodik az orosz gazdaság, persze Moszkva szerint ehhez semmi köze a háborúnak
Oroszország GDP-je 0,2 százalékkal csökkent az idei első negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest - közölte a statisztikai hivatal végleges adatként.
NATO-ülésre is hivatalos Zelenszkij Brüsszelben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma részt vesz a Kijevnek katonai segítséget nyújtó védelmi kapcsolattartó csoport ülésén a NATO brüsszeli székházában – közölte Mark Rutte, a NATO főtitkára.
(Reuters)
Részletes jelentés Oroszországból
A hatósági jelentések szerint károk keletkeztek a főváros Szadovod bevásárlóközpontjában.
Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor dróntörmelék zuhant egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkezett kár továbbá Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.
A rosztovi régióban fekvő Gukovo városban egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében. Megrongálódott egy mozdony és két kereskedelmi épület is.
Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.
(MTI)
Az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása Moszkvában
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, közép-európai idő szerint fél nyolcig
mintegy 180, az orosz fővárosra irányított drónt lőttek le.
A TASZSZ hírügynökség szerint a mostani volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása Moszkva ellen.
A moszkvai védelmi minisztérium szerint mára virradóra 555 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.
(MTI)
Megszólalt Zelenszkij a csúcstalálkozóról: fordulat jöhet Trump részéről – Foghatja a fejét Putyin?
A G7-csúcstalálkozó lezárásaként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán háromoldalú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnökkel, majd Brüsszelbe utazott a további egyeztetésekre - tudósított róla az Ukrinform.
Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia
Nagy-Britannia garanciát vállal Ukrajna dúsított uránellátására egy új megállapodás keretében, amelyet Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyeztetett Londonban. A konstrukció célja az ukrán nukleáris üzemanyag-ellátás hosszú távú biztosítása, miközben Kijev egyre inkább nyugati partnerekre támaszkodik az atomenergia-szektorban.
Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító
Az orosz légvédelmet áttörve ukrán drónok mértek csapást a Moszkva Kapotnya kerületében működő olajfinomítóra ma hajnalban. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben, amiről videók keringenek a közösségi médiában.
Oroszország Szumit, Ukrajna Moszkva környékét is lőtte
Az északkelet-ukrajnai Szumi hatóságai arról számoltak be, hogy egy ember meghalt egy orosz dróntámadásban.
Közben az orosz fővároshoz közeli Zsukovszkban ukrán drón eltalált egy többemeletes lakóépületet kisebb károkat okozva. Sérültje nem volt az esetnek a hivatalos orosz beszámoló szerint.
(MTI)
Rosztovot is dróntámadás érte
Egy dróncsapás következtében egy ember meghalt, további kettő megsérült, illetve tűz ütött ki két kereskedelmi létesítményben Oroszország déli részén, a Rosztovi területen – közölte Jurij Szljuszar megyei kormányzó.
Hozzátette, egy mozdony is megrongálódott, miután drónok támadták meg Gukovo városát, és elmondta, hogy a védelmi rendszerek továbbra is visszaverik a támadást.
(Reuters)
Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
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