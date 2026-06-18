CZE
Csehország 1 1 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
SUI
Svájc 4 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
B csoport
CAN
Kanada Katar
QAT
 Péntek 00:00
B csoport
MEX
Mexikó Dél-Korea
KOR
 Péntek 03:00
A csoport
  • Megjelenítés
Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország mára virradóra több hullámban lőtt ki ballisztikus rakétákat és drónokat Kijevre. Az ukrán fővárosban először helyi idő szerint hajnali fél 1 körül lehetett hallani robbanásokat a Kyiv Independent szerint. A héten ez volt a második orosz csapássorozat Kijev ellen. Ukrajna mindeközben masszívan tűz alá vette Moszkvát, ez volt a legnagyobb dróntámadás az orosz főváros ellen az elmúlt két évben. Moszkva délkeleti részén, a Kapotnya nevű kerületben lévő olajfinomítónál lángokról és felszálló füstről érkeztek beszámolók. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, az orosz légvédelem 180 drónt semmisített meg.
Megosztás

Megjött Lavrov válasza: tömeges orosz csapásokat ígért a Moszkvát ért ukrán dróntámadás után

Oroszország a jövőben rendszeres,

tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra

– jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét.

A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott akció során több találat is érte a moszkvai olajfinomítót. Szergej Szobjanyin polgármester tájékoztatása szerint a légvédelem a nap első felében 194 drónt semmisített meg a főváros térségében.

Bár magából Moszkvából nem jelentettek személyi sérülést, a környező régióban Andrej Vorobjov kormányzó közlése alapján tizenhatan megsebesültek, köztük két gyermek.

Az orosz diplomácia vezetője a támadásra reagálva hangsúlyozta, hogy a szavak önmagukban már nem elegendőek, a provokációkat pedig valós katonai lépéseknek kell követniük. Lavrov emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfő akcióit követően már elrendelte a tömeges csapásméréseket, a hadsereg pedig meg is kezdte a legfelsőbb parancsnoki utasítás végrehajtását.

Megosztás

Zelenszkij további heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen

Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, amennyiben Oroszország folytatja a háborút.

"Nem akarjuk ezt a háborút, sosem akartuk és mindenki tudja ezt" - jelentette ki Zelenszkij a WhatsApp-üzenetküldő szolgáltatáson újságíróknak megküldött hangüzenetében.

De ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog

- hangoztatta.

Zelenszkij a nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket.

Az úgynevezett nemzetközi Ramstein-formátumot alkotó országok csoportjának ülésén felszólalva Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van nagy hatótávolságú tüzérségi fegyverekre és pilóta nélküli járművekre. Emellett további pénzügyi eszközök kidolgozását is kérte az ukrán hadsereg hosszú távú finanszírozása érdekében.

A héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, ami évek óta az egyik legnagyobb támadás volt az orosz főváros ellen. Zelenszkij szerint ez megtorlás volt a hétfői súlyos orosz légicsapásokért, amelyekben legalább tízen vesztették életüket és a mintegy ezer éves kijevi barlangkolostor is károkat szenvedett. (MTI)

Megosztás

London 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a zárolt orosz vagyoneszközök hozamából

A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből.

A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió fontos (több mint 305 milliárd forintos) finanszírozás annak a 2,26 milliárd font értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képzett.

Kapcsolódó cikkünk

Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia

Félmilliárd eurós katonai segítség: egy európai szövetséges finanszíroz amerikai csúcsfegyvereket Ukrajnának

A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta - köztük könnyű, több feladatra használható, drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták (Lightweight Multirole Missile, LMM) -, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja. (MTI)

Megosztás

Megszületett a nagy döntés: így akarják megtörni az orosz hadigépezetet Ukrajnában

Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára: az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé - jelentette ki az António Costa, az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európa Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben.

Tovább a cikkhez
Megszületett a nagy döntés: így akarják megtörni az orosz hadigépezetet Ukrajnában
Megosztás

Szétbombázták az ukránok Moszkvát – Elmondták az oroszok, most mi következik a háborúban

Történelmi súlyosságú ukrán dróntámadás érte ma Moszkvát, Oroszország fővárosát, a Kreml reakcióját értelmezve a lehetséges következményekről értekezett Szergej Poletyajev orosz katonai elemző, a Vatfor projekt vezetője az MK.ru-nak.

Tovább a cikkhez
Szétbombázták az ukránok Moszkvát – Elmondták az oroszok, most mi következik a háborúban
Megosztás

Hatalmas fejlesztést kapott az ukrajnai sztárfegyver: ezzel már a legveszélyesebb orosz rakétákat is leszedi

A Lockheed Martin jelentősen továbbfejlesztette a HIMARS rakéta-sorozatvetőt, így az új változat immár kétszeres tűzerőt kínál, miközben légvédelmi feladatok ellátására is alkalmassá vált - jelentette a RBK.

Tovább a cikkhez
Hatalmas fejlesztést kapott az ukrajnai sztárfegyver: ezzel már a legveszélyesebb orosz rakétákat is leszedi
Megosztás

Konkrét számot mondott a NATO-hatalom vezetője: eddig tarthat még a háború Ukrajnában, Európa fellélegezhet

A Hufvudstadsbladet finn újságnak adott interjújában beszélt az orosz-ukrán háború kilátásairól Alexander Stubb finn elnök.

Tovább a cikkhez
Konkrét számot mondott a NATO-hatalom vezetője: eddig tarthat még a háború Ukrajnában, Európa fellélegezhet
Megosztás

Készül a félelmetes, 1000 kilométeres hatótávolságú csodafegyver, de egyelőre senki sem akarja megvenni

Az MBDA európai rakétakonzorcium továbbra sem talált megrendelőt a Land Cruise Missile (LCM) elnevezésű, szárazföldi indítású cirkálórakétájára, amelyet még 2024-ben mutattak be, és amelynek hatótávolsága meghaladja az 1000 kilométert - írta a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Készül a félelmetes, 1000 kilométeres hatótávolságú csodafegyver, de egyelőre senki sem akarja megvenni
Megosztás

Fekete eső hullott az égből Moszkvában: olyan csapás érte az orosz fővárost, amilyet két éve nem láttunk

Miután mára virradóra ukrán drónok csapást mértek egy moszkvai olajfinomítóra, az orosz főváros több kerületéből is "olajesőről" számoltak be a lakosok - írja az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Fekete eső hullott az égből Moszkvában: olyan csapás érte az orosz fővárost, amilyet két éve nem láttunk
Megosztás

Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját

Ma hajnalban dróncsapás érte az orosz megszállás alatt álló Krím félsziget egyik kulcsfontosságú vasúti hídját. A támadás egy ukrán hadművelet része, mely révén Kijev elvágná a félszigetet az orosz katonai utánpótlási vonalaktól - számol be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját
Megosztás

Új település elfoglalásáról jelentett Moszkva

Elfoglalta a donyecki régióban lévő Raj-Olekszandrivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

Megosztás

Hatalmas döntést hozott az európai ország: Ukrajnának adhatja az összes vadászgépét

Belgium az idén hét F-16-os vadászgépet ad át Ukrajnának – jelentette be Theo Francken belga védelmi miniszter a brüsszeli NATO-miniszteri találkozó előtt. Brüsszel a korábbi ígéreteihez képest jelentősen kibővíti a szállítmányt, és a tervek szerint hosszabb távon a teljes belga F-16-os flottát átadná Kijevnek - írja az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Hatalmas döntést hozott az európai ország: Ukrajnának adhatja az összes vadászgépét
Megosztás

Több mint 500 járatban okozott fennakadást az ukrán támadás

A Moszkvát ért ukrán csapássorozat 527 repülőjárat törléséhez vagy késéséhez vezetett a mai nap folyamán.

A legnagyobb fennakadás a seremetyjevói repülőtéren történt, ahol 110 járatot töröltek, további 147 pedig késéssel landolt vagy szállt fel.

Az orosz légiközlekedési hatóság, a Roszaviácija időközben bejelentette a korlátozások feloldását Vnukovóban és Seremetyjevóban, míg a Domogyedovo és a Zsukovszkij jóváhagyás függvényében fogad járatokat.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Lezárta az egyik magyar határátkelőt Ukrajna, bizonytalan, mikor nyithat újra

Az ukrán hálózaton végzett energetikai karbantartási munkálatok miatt csütörtök délelőttől teljesen leállt a forgalom a tiszabecsi határátkelőhelyen, így a ki- és belépő utazóknak egyaránt alternatív útvonalat kell választaniuk.

Tovább a cikkhez
Lezárta az egyik magyar határátkelőt Ukrajna, bizonytalan, mikor nyithat újra
Megosztás

Megerősítette Moszkva a kijevi és poltavai csapásokat

A moszkvai védelmi minisztérium megerősítette: az orosz hadsereg katonai célokra használt ukrán üzemanyagellátási létesítményekre mért csoportos csapást, "a kijevi rezsim terrortámadásaira" adott válaszul.

A tárca szerint a szárazföldi és légi indítású fegyverekkel, valamint nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadás célpontja a kijevi régióbeli Boriszpil-2 településen lévő üzem- és kenőanyagraktár, valamint a Poltava megyei Zaturine olajfinomító volt.

A Kijev és Poltava megyékben történt csapásokról korábban beszámoltunk.

(MTI)

Megosztás

Letartóztattak egy férfit az orosz karikaturista elleni merénylettel összefüggésben

A lengyel hatóságok őrizetbe vették a Robert Kuzovkov orosz állampolgár elleni merénylet egyik gyanúsítottját, a férfi grúziai útlevéllel rendelkezik - közölte Donald Tusk kormányfő csütörtökön az X-en.

A gyanúsított grúziai útlevelet használ, a hatóságok most a megrendelő kilétének felderítésén dolgoznak

- közölte a miniszterelnök.

Robert Kuzovkovot, a 2021 óta Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznevű orosz ellenzéki karikaturistát és előadóművészt hétfőn lőtték agyon a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában. Az elkövető elmenekült. A gyilkosság kapcsán eddig két fehérorosz állampolgárságú férfit vettek őrizetbe a Biala Podlaska-i fehérorosz főkonzulátus közelében.

(MTI)

Megosztás

Katonák holttestét cserélték ki a felek

Oroszország és Ukrajna csütörtökön újabb holttestcserét hajtott végre: Moszkva 33, Kijev pedig 522 háborúban elesett katona holttestét vette át.

(Reuters)

Megosztás

Kimondta Putyin tanácsadója: csalás és ámítás mindaz, amit a Nyugat sugall az ukrajnai háborúról

Az európaiak azzal a feltételezéssel élnek, hogy a frontvonalon a helyzet Ukrajna javára változik, ez azonban tévedés – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Kazanyban zajló Oroszország–ASEAN-csúcstalálkozón az orosz állami TASZSZ hírügynökség beszámolója alapján.

Tovább a cikkhez
Kimondta Putyin tanácsadója: csalás és ámítás mindaz, amit a Nyugat sugall az ukrajnai háborúról
Megosztás

Súlyos jelzéseket küld Trump a NATO-nak: de ha háború lenne, kétségkívül számíthatnánk Amerikára a főtitkár szerint

Az Egyesült Államok jelentősen csökkentette a NATO gyorsreagálású erőihez felajánlott katonai hozzájárulásait, a szövetség többi tagállama azonban már megkezdte a keletkezett hiányok pótlását - jelentette be Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben, a védelmi miniszterek csütörtöki találkozója előtt a Reuters tudósítása szerint. A Pentagon közben elindította az Európában állomásozó amerikai csapatok felülvizsgálatát.

Tovább a cikkhez
Súlyos jelzéseket küld Trump a NATO-nak: de ha háború lenne, kétségkívül számíthatnánk Amerikára a főtitkár szerint
Megosztás

Az összes nagyobb moszkvai reptéren áll a légi forgalom

A nagy horderejű ukrán dróntámadást követően biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették az összes forgalmat Moszkva valamennyi nagyobb repülőterén – közölte csütörtökön az orosz légiközlekedési hatóság, a Roszaviacija.

(Reuters)

Megosztás

Reagált Zelenszkij a Moszkva elleni hatalmas támadásra: teljesen jogos volt az ukrán csapás

Ukrajna csütörtökön újabb nagy hatótávolságú csapásokat mért oroszországi katonai és energetikai célpontokra, köztük egy moszkvai olajfinomítóra, amelyet egy héten belül már másodszor támadtak meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, az akció jogos válaszlépés az ukrán városokat érő orosz támadásokra - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Reagált Zelenszkij a Moszkva elleni hatalmas támadásra: teljesen jogos volt az ukrán csapás
Megosztás

Poltava és Kijev megyét is támadta Moszkva

Az éjszaka folyamán Oroszország drónnal támadta Poltava megye két járását, a csapásokban egy ember megsebesült, egy energetikai infrastrukturális létesítményt ért találat miatt pedig több településen nincs áram - jelentette be a megyei katonai kormányzója. Egy iparvállalat telephelyét és egy magánvállalkozást is csapás ért, illetve egy további lakóépület megrongálódott.

Kijev megyében rakétacsapások érték a Boriszpili és a Vishorodi járás településeit is, raktárépületek, egy oktatási intézmény, egy iparvállalat és családi házak rongálódtak meg, de a támadásban senki sem sebesült meg.

(Ukrinform via MTI)

Megosztás

Rendkívüli lépésre szánhatja el magát Trump: komoly gesztust tehet Ukrajnának

A franciaországi Évianban megrendezett G7-csúcstalálkozón kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök tervei szerint az Egyesült Államok hadiipari vállalatai licencszerződések keretében Európában és Ukrajnában is gyárthatnák fegyvereiket - számolt be róla a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Rendkívüli lépésre szánhatja el magát Trump: komoly gesztust tehet Ukrajnának
Megosztás

Jelentett az ukrán légvédelem

Az orosz haderő mára virradóra hét Iszkander-M/SZ-400 ballisztikus rakétával és 239 drónnal támadta Ukrajnát.

Két rakéta és 26 drón kilenc helyszínen találatot ért, 212 drónt hatástalanított a légvédelem - közölte az ukrán légierő. Hét helyszínről jelentettek alábbhulló törmeléket.

Megosztás

Zsugorodik az orosz gazdaság, persze Moszkva szerint ehhez semmi köze a háborúnak

Oroszország GDP-je 0,2 százalékkal csökkent az idei első negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest - közölte a statisztikai hivatal végleges adatként.

Tovább a cikkhez
Zsugorodik az orosz gazdaság, persze Moszkva szerint ehhez semmi köze a háborúnak
Megosztás

NATO-ülésre is hivatalos Zelenszkij Brüsszelben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma részt vesz a Kijevnek katonai segítséget nyújtó védelmi kapcsolattartó csoport ülésén a NATO brüsszeli székházában – közölte Mark Rutte, a NATO főtitkára.

(Reuters)

Megosztás

Részletes jelentés Oroszországból

A hatósági jelentések szerint károk keletkeztek a főváros Szadovod bevásárlóközpontjában.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor dróntörmelék zuhant egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkezett kár továbbá Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.

A rosztovi régióban fekvő Gukovo városban egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében. Megrongálódott egy mozdony és két kereskedelmi épület is.

Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.

(MTI)

Megosztás

Az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása Moszkvában

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, közép-európai idő szerint fél nyolcig

mintegy 180, az orosz fővárosra irányított drónt lőttek le.

A TASZSZ hírügynökség szerint a mostani volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása Moszkva ellen.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint mára virradóra 555 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.

(MTI)

Megosztás

Megszólalt Zelenszkij a csúcstalálkozóról: fordulat jöhet Trump részéről – Foghatja a fejét Putyin?

A G7-csúcstalálkozó lezárásaként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán háromoldalú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnökkel, majd Brüsszelbe utazott a további egyeztetésekre - tudósított róla az Ukrinform.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Zelenszkij a csúcstalálkozóról: fordulat jöhet Trump részéről – Foghatja a fejét Putyin?
Megosztás

Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia

Nagy-Britannia garanciát vállal Ukrajna dúsított uránellátására egy új megállapodás keretében, amelyet Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyeztetett Londonban. A konstrukció célja az ukrán nukleáris üzemanyag-ellátás hosszú távú biztosítása, miközben Kijev egyre inkább nyugati partnerekre támaszkodik az atomenergia-szektorban.

Tovább a cikkhez
Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia
Megosztás

Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító

Az orosz légvédelmet áttörve ukrán drónok mértek csapást a Moszkva Kapotnya kerületében működő olajfinomítóra ma hajnalban. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben, amiről videók keringenek a közösségi médiában.

Tovább a cikkhez
Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító
Megosztás

Oroszország Szumit, Ukrajna Moszkva környékét is lőtte

Az északkelet-ukrajnai Szumi hatóságai arról számoltak be, hogy egy ember meghalt egy orosz dróntámadásban.

Közben az orosz fővároshoz közeli Zsukovszkban ukrán drón eltalált egy többemeletes lakóépületet kisebb károkat okozva. Sérültje nem volt az esetnek a hivatalos orosz beszámoló szerint.

(MTI)

Megosztás

Rosztovot is dróntámadás érte

Egy dróncsapás következtében egy ember meghalt, további kettő megsérült, illetve tűz ütött ki két kereskedelmi létesítményben Oroszország déli részén, a Rosztovi területen – közölte Jurij Szljuszar megyei kormányzó.

Hozzátette, egy mozdony is megrongálódott, miután drónok támadták meg Gukovo városát, és elmondta, hogy a védelmi rendszerek továbbra is visszaverik a támadást.

(Reuters)

Megosztás

Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Trump bekeményít az oroszokkal, Zelenszkij Putyinnal találkozna - Híreink az orosz-ukrán háborúról

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
Magyar Péter az asztalra csapott Brüsszelben, követelte az atomopció lezárását Magyarországgal szemben
Szétbombázták az ukránok Moszkvát – Elmondták az oroszok, most mi következik a háborúban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility