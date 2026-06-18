Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Oroszország a jövőben rendszeres,

tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra

– jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét.

A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott akció során több találat is érte a moszkvai olajfinomítót. Szergej Szobjanyin polgármester tájékoztatása szerint a légvédelem a nap első felében 194 drónt semmisített meg a főváros térségében.

Bár magából Moszkvából nem jelentettek személyi sérülést, a környező régióban Andrej Vorobjov kormányzó közlése alapján tizenhatan megsebesültek, köztük két gyermek.

Az orosz diplomácia vezetője a támadásra reagálva hangsúlyozta, hogy a szavak önmagukban már nem elegendőek, a provokációkat pedig valós katonai lépéseknek kell követniük. Lavrov emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfő akcióit követően már elrendelte a tömeges csapásméréseket, a hadsereg pedig meg is kezdte a legfelsőbb parancsnoki utasítás végrehajtását.